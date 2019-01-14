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Бишкекский горсуд оставил Кубанычбека Кулматова под стражей до 31 января

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- Оксана Гут
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Сегодня, 14 января, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о заключении под стражу члена Политсовета партии СДПК, бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба СДПК, ссылаясь на адвоката Сергея Слесарева.

- Суд не обратил внимание на требование как старого, так и нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики о том, что необходимо описать обстоятельства или привести конкретные фактические данные для продления сроков содержания под стражей обвиняемого. Ни следователи, ни прокуроры их не представили, - заявил Слесарев, добавив, что заседание суда прошло в закрытом режиме.

По его словам, экспертиза по уголовному делу проведена с нарушениями закона.

- Ознакомившись с материалами дела, я могу еще раз подтвердить, что дело против Кубанычбека Кулматова сфабриковано. Он даже не строил школу, он инициировал строительство, но его содержат под стражей и еще обвиняют в коррупции. Коррупция ведь преступление, требующее доказательств получения личной выгоды. Однако это не волнует следствие: они не доказали и не доказывают наличие личной выгоды Кулматова в строительстве школ. Я ознакомился с результатами экспертизы, которые были получены с нарушениями закона. Очевидно, что это уголовное дело сфабриковано, и его пытаются продлить дальше, - считает Сергей Слесарев.

Напомним, 25 декабря Кубанычбеку Кулматову предъявлено окончательное обвинение в коррупции при использовании грантовых средств в $2 миллиона для строительства двух школ. Бывшему мэру столицы грозит до 20 лет тюрьмы.


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URL: https://www.vb.kg/376021
Теги:
ГКНБ, коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, Сергей Слесарев, уголовное дело, Кубанычбек Кулматов
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