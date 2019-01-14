В Минобразовании удивлены реакцией парламентариев на "языковую" тему

Министерство образования и науки КР призывает депутатов Строкову и Исмаилову к конструктивному обсуждению вопроса развития государственного языка.

По данным ведомства, утвержденное решением Правительства преимущественное право при поступлении в вуз при наличии сертификата об уровне знания кыргызского языка вызвало неоднозначную реакцию вышеобозначенных депутатов.

При этом Министерство образования напоминает, что Законом "О государственном языке", принятым Жогорку Кенешом Кыргызской Республики в 2004 году, в общеобразовательных организациях в обязательном порядке предусмотрена норма об обязательных письменных переводных, выпускных экзаменах, а в организациях профессионального образования – вступительных и выпускных экзаменах по государственному языку.

Национальная программа развития государственного языка КР на 2014-20 гг., утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики предусматривает введение обязательного вступительного и выпускного экзаменов в средних и высших профессиональных учебных заведениях.

Постановление Жогорку Кенеша от 26 мая 2016 года №591 по вопросу исполнения Закона КР "О государственном языке" предусматривает также введение обязательного вступительного и выпускного экзаменов в средних и высших профессиональных учебных заведениях.

А как ожидаемый результат с 2017 года установлено соответствие уровня владения государственным языком у выпускников школ с другими языками обучения уровню В1, владение государственным языком выпускниками начального, среднего профессионального и высшего образования на уровне В2. Указанные уровни языковой компетенции устанавливаются на основе сертификата "Кыргызтест".

Таким образом, данное решение является одной из комплекса мер, направленных на стимулирование к изучению государственного языка.

При этом парламент страны постоянно держит на контроле исполнение Закона КР "О государственном языке" и Национальной программы развития государственного языка.

В этой связи реакция отдельных депутатов по исполнению законов вызывает, по крайней мере, удивление.

В свою очередь, Министерство информирует, что в рамках Программы разработаны и внедрены уровневые предметные образовательные стандарты по государственному языку. На основе этих стандартов разработаны и разрабатываются учебно-методические комплексы, разработаны и реализуются новые модули повышения квалификации учителей. На сегодняшний день процесс подготовки к тестированию идет в рабочем режиме.