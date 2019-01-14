Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага и лидерами фракций ЖК

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 января, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и лидерами фракций парламента.

Глава государства отметил, что принято важное решение об объявлении 2019 года "Годом развития регионов и цифровизации страны", утверждены Национальная Стратегия развития Кыргызстана на 2018–2040 годы, Стратегия совершенствования законодательства о выборах на 2018–2020 годы и призвал Жогорку Кенеш активно подключаться к реализации их направлений.

Он напомнил, что в Жогорку Кенеш внесены 4 законопроекта о поправках в выборное законодательство, которые необходимо принять в скором времени. "Законодательство о выборах должно быть стабилизировано за год до выборов с тем, чтобы все смогли досконально изучить его заранее и участвовать в выборах с твердой уверенностью в его неизменности", - еще раз подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, он высказал пожелание об ускорении рассмотрения законопроектов, имеющих целью усиление роли и ответственности местных государственных администраций, в управлении вверенной им территории.

Оперативно рассматривать предложения, выработанные в ходе мониторинга новых Кодексов и других законов, вступивших в силу с 1 января 2019 года и разработанных в рамках судебной реформы.

Президент Сооронбай Жээнбеков, Торага Жогорку Кенеша и лидеры фракций обсудили и другие актуальные вопросы по процессам, происходящим в обществе.