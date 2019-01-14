Погода
$ 69.82 - 69.94
€ 80.07 - 80.58

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага и лидерами фракций ЖК

186  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 января, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и лидерами фракций парламента.

Глава государства отметил, что принято важное решение об объявлении 2019 года "Годом развития регионов и цифровизации страны", утверждены Национальная Стратегия развития Кыргызстана на 2018–2040 годы, Стратегия совершенствования законодательства о выборах на 2018–2020 годы и призвал Жогорку Кенеш активно подключаться к реализации их направлений.

Он напомнил, что в Жогорку Кенеш внесены 4 законопроекта о поправках в выборное законодательство, которые необходимо принять в скором времени. "Законодательство о выборах должно быть стабилизировано за год до выборов с тем, чтобы все смогли досконально изучить его заранее и участвовать в выборах с твердой уверенностью в его неизменности", - еще раз подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, он высказал пожелание об ускорении рассмотрения законопроектов, имеющих целью усиление роли и ответственности местных государственных администраций, в управлении вверенной им территории.

Оперативно рассматривать предложения, выработанные в ходе мониторинга новых Кодексов и других законов, вступивших в силу с 1 января 2019 года и разработанных в рамках судебной реформы.

Президент Сооронбай Жээнбеков, Торага Жогорку Кенеша и лидеры фракций обсудили и другие актуальные вопросы по процессам, происходящим в обществе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376030
Теги:
парламент, президент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  