В Бишкеке романтичного водителя BMW оштрафовали за тонировку

В Бишкеке сотрудники милиции остановили автомобиль BMW с затонированным лобовым стеклом. При проверке выяснилось, что салон машины был заполнен цветами, предназначенными для супруги водителя.

Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По её данным, случай произошёл 15 ноября. Во время проверки сотрудники милиции поинтересовались у водителя, кому предназначено такое количество цветов.

"Любимой жене!" - с улыбкой ответил мужчина.

Несмотря на необычную ситуацию и дружелюбную атмосферу, водителя оштрафовали за нарушение правил тонировки переднего лобового стекла.

После оформления штрафа водитель и сотрудники милиции разошлись в хорошем настроении.