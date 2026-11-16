В Бишкеке романтичного водителя BMW оштрафовали за тонировку

В Бишкеке сотрудники милиции остановили автомобиль BMW с затонированным лобовым стеклом. При проверке выяснилось, что салон машины был заполнен цветами, предназначенными для супруги водителя.
Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.
По её данным, случай произошёл 15 ноября. Во время проверки сотрудники милиции поинтересовались у водителя, кому предназначено такое количество цветов.
"Любимой жене!" - с улыбкой ответил мужчина.
Несмотря на необычную ситуацию и дружелюбную атмосферу, водителя оштрафовали за нарушение правил тонировки переднего лобового стекла.
После оформления штрафа водитель и сотрудники милиции разошлись в хорошем настроении.