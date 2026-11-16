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В Бишкеке романтичного водителя BMW оштрафовали за тонировку

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке сотрудники милиции остановили автомобиль BMW с затонированным лобовым стеклом. При проверке выяснилось, что салон машины был заполнен цветами, предназначенными для супруги водителя.

Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По её данным, случай произошёл 15 ноября. Во время проверки сотрудники милиции поинтересовались у водителя, кому предназначено такое количество цветов.

"Любимой жене!" - с улыбкой ответил мужчина.

Несмотря на необычную ситуацию и дружелюбную атмосферу, водителя оштрафовали за нарушение правил тонировки переднего лобового стекла.

После оформления штрафа водитель и сотрудники милиции разошлись в хорошем настроении.


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URL: https://www.vb.kg/463129
Теги:
тонировка, штраф, Бишкек, автомобили
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