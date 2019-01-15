Опасно! Во время ремонта разрушили дорожное покрытие и не восстановили

Здравствуйте, большая просьба к Вам, поднять вопрос о состоянии дорог в селе Садовое Московского района (25-30 км. в сторону запада от столицы). А причина в том, что после реконструкции арычных сетей в нескольких участках, а их десятки, разрушили дорожное покрытие. После завершения работ их не восстановили. И сейчас в данное время все участники дорожного движения, а их тысячи на дню, вынуждены рисковать своей безопасностью. Потому как ночью, когда нет освещения в местах, где нет знаков и т.д., ощущение, что вот-вот у тебя вылетит какая-нибудь подвеска или лопнет колесо.

Очень Вас прошу поднять этот вопрос. Надежда только на СМИ, потому как местный муниципалитет бездействует.

Народную новость прислал Аноним