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Опасно! Во время ремонта разрушили дорожное покрытие и не восстановили

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- ВБ
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Здравствуйте, большая просьба к Вам, поднять вопрос о состоянии дорог в селе Садовое Московского района (25-30 км. в сторону запада от столицы). А причина в том, что после реконструкции арычных сетей в нескольких участках, а их десятки, разрушили дорожное покрытие. После завершения работ их не восстановили. И сейчас в данное время все участники дорожного движения, а их тысячи на дню, вынуждены рисковать своей безопасностью. Потому как ночью, когда нет освещения в местах, где нет знаков и т.д., ощущение, что вот-вот у тебя вылетит какая-нибудь подвеска или лопнет колесо.

Очень Вас прошу поднять этот вопрос. Надежда только на СМИ, потому как местный муниципалитет бездействует.

Народную новость прислал Аноним


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URL: https://www.vb.kg/376033
Теги:
ДТП, ремонт, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан, ремонт дорог
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