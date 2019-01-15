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Мэр Бишкека поручил завершить строительство "мусорного" завода

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- Елена Цой
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14 января в муниципалитете состоялось традиционное плановое совещание мэра Бишкека Азиза Суракматова с вице-мэрами, руководителями городских служб и структурных подразделений. Это первое совещание, которое градоначальник провёл в этом году.

На совещании обсуждена работа колл-центра мэрии столицы и МП "Бишкекский санитарный полигон" за прошлый год и планы служб на нынешний год.

По словам начальника колл-центра Назгуль Садыковой, штатная численность службы составляет 15 человек. Рабочие места 5 операторов оснащены компьютерами с программным обеспечением, позволяющим осуществлять запись разговоров, формировать базу данных и вести реестр поступающих сообщений. За прошлый год в колл-центр от горожан поступило 44 тысячи 331 обращение, зарегистрировано 10 тысяч 248 обращений, исполнено – 9 тысяч 880 обращений. Большинство жалоб приходится на отрасли электро-, тепло- и водоснабжения, а также наружное освещение.

По второму вопросу с отчётом выступил начальник МП "Бишкекский санитарный полигон" Талгат Уметалиев. По проекту "Улучшение управления системой ТБО г. Бишкек" сейчас ведутся проектно-изыскательные работы на полигоне. Уже завершен эскизный проект нового полигона и основная часть инженерно-технических решений по строительным работам. Планируется, что в апреле этого года будет получено разрешение на строительство и с мая начнется строительство полигона. Срок строительства объекта – 1 год.

Подводя итоги совещания, мэр города Бишкек Азиз Суракматов поставил задачу построить мусоросортировочный завод к 2020 году, колл-центру мэрии поручено усилить взаимодействие со службами города и значительно сократить количество не исполненных жалоб от горожан.


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URL: https://www.vb.kg/376035
Теги:
Азиз Суракматов, мусор, Бишкек, мэр, мэрия
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