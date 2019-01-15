Водитель не заметил пожилую женщину на дороге и сбил ее насмерть

В селе Лебединовка в результате автонаезда погибла жительница микрорайона Аламедин-1. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло 14 января примерно в 8:30 часов. Водитель 1969 г.р., двигаясь на своей автомашина Toyota Prius не заметил на пешеходном переходе женщину 1947 г.р. и сбил ее.

В результате полученных травм она скончалась на месте.

По факту ДТП Аламединское РУВД проводит следствие, назначены все необходимые экспертизы. Машина постановлена на штрафстоянку, водитель задержан.