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Водитель не заметил пожилую женщину на дороге и сбил ее насмерть

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- Оксана Гут
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В селе Лебединовка в результате автонаезда погибла жительница микрорайона Аламедин-1. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло 14 января примерно в 8:30 часов. Водитель 1969 г.р., двигаясь на своей автомашина Toyota Prius не заметил на пешеходном переходе женщину 1947 г.р. и сбил ее.

В результате полученных травм она скончалась на месте.

По факту ДТП Аламединское РУВД проводит следствие, назначены все необходимые экспертизы. Машина постановлена на штрафстоянку, водитель задержан.


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URL: https://www.vb.kg/376038
Теги:
задержание, наказание, погибшие, экспертиза, Бишкек, Кыргызстан, Аламедин-1, ГУОБДД, автонаезд, следствие
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