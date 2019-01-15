В Канте родила 15-летняя девушка

Возьмут ли правоохранительные органы этот вопиющий случай на заметку?

В Канте 15-летняя девушка родила мальчика. Об этом редакции VB.KG подтвердила директор территориальной больнице Ысык-Атинского района Алтынкыз Аралбаева.

По ее словам, роды прошли успешно.

- Роженица уже выписана домой. Больше ничего сообщить не могу, - пояснила коротко директор больницы.

Случай неординарный и, разумеется, правоохранительные органы должны соответственно отреагировать. Тем более, по уголовному кодексу здесь "отцу" ребенка светит, как минимум, совращение несовершеннолетней.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в ГУВД Чуйской области, где обещали позже предоставить информацию.