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Органы начали выявлять семьи, в которых живут дети трудовых мигрантов

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- ВБ
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14 января 2019 года на территории Жайылского района и г. Кара-Балта проводилось мероприятие по проверке домовладений с целью выявления несовершеннолетних детей, чьи родители находятся за пределами Кыргызской Республики.

Мероприятия проводятся для недопущения и предотвращения жестокого обращения и насилия над детьми мигрантов. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению неблагополучных семей, где дети проживают в наихудших жизненных условиях.

В рамках данного мероприятия сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции Службы общественной безопасности ОВД Жайылского района проверено 560 домовладений, с охватом детского населения 1300 детей, было выявлено 5 семей, в которых проживают 8 детей, где родители находятся за пределами Кыргызской Республики.

Также в ходе мероприятия выявлено одна неблагополучная семья в селе Петровка. Мать, 33-летняя гр.Т.В., которая проживает в съемной квартире и у нее на иждивении имеется несовершеннолетний 6-летний сын гр.Т.А. На момент проверки вышеуказанного домовладения несовершеннолетний находился с посторонними людьми, то есть соседями.

В ходе опроса соседей выяснилось, что мать несовершеннолетнего мальчика систематически употребляет спиртные напитки, постоянно оставляет несовершеннолетнего сына без присмотра и пропадает на несколько дней. При обследование жилищно-бытовых условий было установлено, что в доме холодно, условий для содержания и проживания несовершеннолетнего отсутствуют. На место был приглашены сотрудники Отдела по поддержке семьи и детей районного управления социального развития для принятия мер в отношении матери гр. Т.В.

Аналогичные мероприятия проводятся и в других районах Чуйской области, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/376043
Теги:
дети, миграция, насилие, семейное насилие, трудовая миграция, Чуйская область, Кыргызстан, избил ребенка, убийство ребенка
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