Отказ от медицинского освидетельствования по цене вождения в пьяном виде

Водителям, пойманным за рулем в нетрезвом состоянии, не удастся избежать наказания, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования. После вступления в силу изменений в Кодекс КР о нарушениях сумма штрафа по обеим статьям составит 17,5 тысяч сомов. Об этом журналистам на пресс-конференции в Доме правительства рассказал вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

- Сейчас законодательством предусмотрен штраф за отказ от медицинского освидетельствования - 5,5 тысяч сомов, а за езду в нетрезвом состоянии - 17,5 тысяч сомов. То есть водитель, зная, что он пьян, может отказаться подтвердить это и заплатить меньшую сумму. Мы решили это противоречие устранить. Поэтому внесли изменения, согласно которым сумма штрафов уравняется, - сообщил Разаков.

От также отметил, что изменения коснутся статью "Использование ремней безопасности".

- Сейчас за непристегнутый ремень водитель должен оплатить штраф в 1 тысячу сомов в городе, 3 тысячи сомов - в сельской местности и по трассе. Мы внесли поправки, которые уравняют их. За нарушение будет единый штраф - 1 тысяча сомов, - сказал вице-премьер.

Отметим, новый Кодекс КР о нарушениях вступил в силу 1 января 2019 года.