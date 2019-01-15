Премьер внес кандидатуру Жаната Бейшенова на должность министра транспорта

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Жаната Бейшенова для назначения на должность министра транспорта и дорог КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Бейшенова Жаната Саматовича для назначения на должность министра транспорта и дорог Кыргызской Республики.

По данным из биографической справки Бейшенова, в 1993 году он окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт

В 2005 году - Пражский экономический университет (г. Прага, Чехия)

Специальность

"Инженер-строитель"

Специализация: "Строительство автомобильных дорог и аэродромов"

Ученая степень, ученое звание Doctor. Ph.D.

Классный чин, воинское звание Государственный советник государственной службы 3 класса

Знание языков Кыргызский, русский, чешский, английский

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.1993 01.1996 Торгово-промышленная компания "Алтаир" Ведущий специалист, заместитель директора

01.1996 10.1997 Совместное Кыргызско-Российское предприятие "Эржан" Директор

10.1997 03.1999 Аппарат Премьер-министра КР Референт, заведующий сектором

03.1999 07.1999 Центр по корпоративному развитию Аппарата Премьер-министра КР, Эксперт

02.2000 2005 Пражский экономический университет (гор. Прага, Чехия), Докторант

2005 2007 Министерство транспорта и коммуникаций КР, Первый заместитель, заместитель

2007 2010 Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, Преподаватель, доцент

05.2014 2015 Аппарат Правительства КР Советник Премьер-министра Кыргызской Республики

02.2017 н/в Департамент транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (гор. Москва, Российская Федерация) Начальник отдела железнодорожного транспорта