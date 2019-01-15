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В России задержан ставленник Камчы Кольбаева - "смотрящий" по Москве

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- ВБ
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В Представительство МВД КР в МВД РФ с июля месяца периодически поступала оперативная информация о том, что в Москве и Московской области группа неизвестных лиц, состоящая из числа граждан Кыргызстана активизировала свою преступную деятельность в отношении граждан Кыргызской Республики.

Под различными предлогами указанная группа лиц вымогали деньги у своих же соотечественников, совершали различные тяжкие преступления на территории Москвы и Московской области.

Представительством МВД КР в РФ с июля месяца 2018 года были установлены лица, причастные к вышеуказанной преступной группировке. По полученной информации руководит преступной группой гражданин Р.М., 1986 г.р., уроженец Ошской области, имеющий в криминальной среде статус "смотрящего" по городу Москве и Московской области и именующий себя ставленником "вора в законе" К.К. (Камчы Кольбаев, кличка "Коля Киргиз" - ред.).

По данным СКМ МВД КР указанный гражданин Р.М., состоит на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группировки, находится в розыске за тяжкое преступление, в 2013 году он в составе группы лиц совершил разбойное нападение на территории Ленинского района г.Бишкек и скрылся от органов следствия.

При содействии Представительства МВД КР в РФ сотрудниками ГУ МВД России по г.Москве 11 января 2019 года проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию, выявлению и пресечению противоправных деяний указанной криминальной группы.

В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 11 января 2019 года были установлены и задержаны активные члены преступной группы, в том числе лидер этой шайки гражданин Р.М., 1986 года рождения, имеющий криминальный статус "смотрящий".

В ходе дальнейших оперативно-следственных установлена причастность задержанных лиц, к ряду преступлений, по одному из которых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенное в особо крупном размере). Задержанным лицам, предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, в порядке ст.91 УПК РФ они водворены в ИВС ГУВД г.Москвы. В настоящее время устанавливается причастность участников задержанной группы к другим аналогичным преступлениям, продолжается работа по выявлению других лиц, причастных к данной преступной группировке. Инициатор розыска уведомлен. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции, сообщает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/376048
Теги:
вымогательство, миграция, ОПГ, розыск, Россия, трудовая миграция, Москва, преступление, Кыргызстан, уголовное дело, криминал, Камчы Кольбаев, МВД
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