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Против фальшивых военных-афганцев заведены уголовные дела

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- ВБ
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Генеральная прокуратура информирует относительно интернет-статей, опубликованных в средствах массовой информации, о выявленных межведомственной комиссией лицах, незаконно пользующихся льготами, которым за восемь лет выплачено более 129 млн сомов.

В настоящее время органами военной прокуратуры проводятся проверки, а также следственные мероприятия по фактам незаконной постановки военными комиссариатами лиц на учет как участников боевых действий в Афганистане.

Такие факты выявлены в военных комиссариатах города Ош, Ноокатского, Кадамжайского, Кара-Суйского районов и Пограничной службе, по которым предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет 29 294 000 сомов.

По всем указанным фактам военной прокуратурой возбуждено 7 уголовных дел в отношении 49 лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (Мошенничество), 304 (Злоупотребление служебным положением), 315 (Служебный подлог) и 350 (Использование заведомо подложного документа).

Следует отметить, что по остальным представленным межведомственной комиссией лицам проверка продолжается. Для подтверждения их участия в боевых действиях в Афганистане своевременно направлены запросы в соответствующие архивы России, Узбекистана, Украины и других государств бывшего СССР. При поступлении соответствующих архивных справок по ним

будет дана правовая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/376058
Теги:
Афганистан, военная служба, мошенничество, Кыргызстан, уголовное дело, Генеральная прокуратура, Погранслужба
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