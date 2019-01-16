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Водитель "маршрутки" насмерть сбил человека

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- Оксана Гут
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Сегодня, 16 января, примерно в 8.30 часов в центре Сокулука произошел автонаезд со смертельным исходом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель маршрутного такси 1966 г.р, направляясь с востока на запад, не заметил пешехода и сбил его. В результате полученных травм мужчина на вид 40-50 лет скончался на месте. Личность его пока не установлена, предположительно, он бездомный.

Как отметили в УОБДД, на момент ДТП в салоне "маршрутки" пассажиров не было. Общественный транспорт еще находился не на линии. Водитель "Мерседес-Бенц Спринтер" задержан. Авто водворено на штрафстоянку.

По факту происшествия следствие ведет Сокулукское РОВД.


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URL: https://www.vb.kg/376061
Теги:
ДТП, погибшие, Сокулукский район, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, автонаезд, следствие
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