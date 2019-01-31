Трагедия в Дача-СУ. Жители до сих пор боятся за свои жизни

Этот день, наверное, один из самых страшных в современнейшей истории Кыргызстана. Но прошло всего два года, и память общества поблекла... Не было ни поминальных митингов на главной площади, ни сбора помощи семьям погибших и пострадавших.

А ведь проблем у этих людей меньше не стало. Напротив...

Напомним, в тот злополучный день грузовой самолет Boeing-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7.31 часов утра на дачный поселок. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа. Были разрушены десятки домов.

В этой связи редакция VB.KG решила посетить место трагедии. Наша съемочная группа направилась в Дача-СУ накануне дня трагедии. Планировали встретиться с местными жителями, чтобы узнать, насколько изменилась их жизнь после того несчастного утра. Тем более, что было назначено поминальное мероприятие, в котором примут участие сами жители поселка, пострадавшие и родственники погибших.

Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что местные жители, которые живут в непосредственной близости от места падения самолета, стали отказываться выступать перед камерой оператора.

- Мы боимся. Власти нас неоднократно запугивали, чтобы мы не давали никаких интервью по этому поводу. Мы боимся здесь жить. Мы просим только одного, чтобы нас переселили отсюда. После трагедии в Тегеране мы стали бояться еще больше. Тем более, что у нас самолеты падали вблизи аэропорта уже не один раз. В 2008 году упал самолет с баскетбольной командой, - напомнил один из жителей, который пожелал остаться неизвестным и чей дом находится в непосредственной близости от места падения самолета.

Единственная от имени собравшихся согласилась выступить жительница поселка Дача-СУ Карачач Абдрахманова, которая, по ее словам, не может забыть тот день и поэтому по сей день живет в страхе от повторения тех событий.

- Я очень хорошо помню тот день. Мы все бегали здесь и пытались хоть как-то помочь пострадавшим. Такое никогда не забудешь, - сказала она.

Кроме того, она также обратилась к правительству с просьбой переселить их в другое место.

- В свое время рейсов стало меньше после того, как американской базы не стало. Но сейчас их стало больше. День и ночь прямо над нами летают разные самолеты. Мы очень боимся за свою жизнь, - сказала она.

Кстати, стоит отметить, что в отчете Межгосударственного авиационного комитета, занимавшегося расследованием крушения, было рекомендовано администрации аэропорта "проанализировать допустимость застройки территорий в непосредственной близости от аэродромов. При выявлении нарушений совместно с органами власти принять соответствующие решения".

Напомним, 16 января 2017 года Кыргызстан пережил трагическую авиакатастрофу, когда грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул при заходе на посадку вблизи аэропорта "Манас" на территории садово-дачного поселка Дача-СУ.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек - 4 члена экипажа граждане Турции, и 35 граждан Кыргызстана.

Сегодня же активно обсуждается проект "Открытого неба". Но было бы неплохо, наверное, прежде решить проблемы не авиационных корпораций, а простых людей. Которых от этого "неба" до сих пор трясет...