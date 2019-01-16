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Подозреваемая в убийстве 2-х летнего ребенка пыталась обмануть следствие

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- ВБ
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11 января 2019 года сотрудники Уполномоченного представительства Акыйкатчы Кыргызской республики по г.Ош и Ошской области посетили женщину, которая была задержана после смерти 2-летнего племянника.

В настоящее время подозреваемая К. Б., 1988 года рождения на основании ст. 98 УК КР помещена под стражу сроком на 2 месяца. Женщина заявила, что на условия содержания в СИЗО г. Ош жалоб нет, а также сообщила свою версию о смерти племянника.

В частности, по ее словам, мальчик упал сам, она его не била, и после того, как он упал, она его повезла в детскую больницу, где врачи осмотрели ребенка и отпустили, она привезла его домой. 10 января малышу стало плохо, его рвало, были судороги, после этого его снова отвезли в больницу. По утверждению врачей, мальчик умер по дороге в больницу.

Сотрудники представительства Омбудсмена КР проверили доводы подозреваемой в том, что ранее она сама отвозила ребенка в детскую Ошскую областную больницу. Они не подтвердились, в журналах регистрации соответствующая запись также отсутствует.

Данный случай находится на контроле Акыйкатчы КР и уполномоченного по Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/376073
Теги:
омбудсмен, Ошская область, представительство омбудсмена, семейное насилие, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка
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Комментарии
Самат.
16.01.2019, 15:32

Не оправдывайся. Зачем ты обманываеш в хиджабах.

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