Кто избежит тюремного заключения по новому УПК

Накануне, в ходе пресс-конференции "Новеллы в законодательстве в рамках судебно-правовой реформы в КР" представители Генеральной прокуратуры КР рассказали о введенных и вступивших в силу 1 января изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе.

Так, согласно нововведениям, пожизненное наказание, заключающееся в принудительной изоляции от общества, применяется в отношении осужденных за такие преступления как: убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетних (при нанесении тяжкого вреда здоровью), насильственные действия в отношении малолетних, акт терроризма, акт против мира и человечества.

При этом пожизненное лишение свободы не может быть применено в отношении женщин, лиц младше 18-ти и мужчин старше 60-ти лет.

По менее тяжким преступлениям еще большая гуманизация.

Как сообщил прокурор управления уголовного и гражданского судопроизводства Азизбек Шукурбеков режим отбывания наказания для осужденному теперь будет избирать специальная комиссия при ГСИН КР.

- Режим отбывания будет зависеть от самого наказания. То есть если суд приговорил подсудимого к пяти и менее годам лишения свободы, то комиссия не вправе отправить его в колонию усиленного режима, - отметил Шукурбеков.

Кроме того, в отношении тех, кому по инкриминируемой статье грозит до пяти лет лишения свободы, суды не смогут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Теперь преступления незначительной тяжести относятся к Кодексу КР о проступках. За относящиеся к нему статьи правоохранительные органы не имеют права задерживать нарушителей, а суды - помещать под стражу, - сообщил прокурор.

Прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Рамазан Ибраимов рассказал о Кодексе КР о нарушениях. Который был принят вместо Кодекса об административной ответственности. И в отличии от ранее действующего в нем сокращен перечень мер взыскания с 14-ти до двух: предупреждения и штраф.

- Исключены меры административной ответственности, такие как отстранение должностного лица от занимаемой должности, административный арест, лишение лицензии, запрет на занятие определенными видами деятельности, - перечислил Ибраимов.

Зато, по его словам, предусмотрена новая глава – дополнительные правовые последствия нарушения. К ним относятся пеня, принудительная эвакуация транспортного средства, изъятие имущества.

Но согласно Кодексу КР о нарушениях, любое противоправное действие имеет срок давности.

- Если с момента совершения нарушения прошло более 6 месяцев, то уполномоченные органы уже не вправе предъявить нарушителю санкции. Взыскание в виде штрафа может быть применено в течение шести месяцев со дня совершения нарушения. Течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее нарушение, уклоняется от уполномоченного органа. Пока нарушитель не будет найден - начисляется пеня. Течение срока давности возобновляется при его обнаружении, - пояснил представитель Генпрокуратуры.