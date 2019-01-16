Учеба до совершеннолетия станет обязательной. Депутаты подготовили закон

Группа депутатов разработала поправки в закон "Об образовании", согласно которым обязательным станет не только среднее образование, но и начальное и среднее профессиональное образование.

- Многие подростки, окончив 9 классов, не продолжают свое обучение. Сейчас более 14 тысяч человек выпадали из поля зрения государства. Никто не знает, как сложилась их судьба. Приведу пример, по данным ООН 14% девочек в КР от 14 до 18 лет выходят замуж, как правило, они забрасывают учебу. Чему научит своих детей такая юная и необразованная мать? Мы хотим вернуть подростков к учебе, хотим, чтобы они получили профессию, - сказал один из разработчиков проекта Мирлан Жеенчороев.

Если поправки в закон примут, то подростки после окончания 9 классов должны будут выбрать - остаться им в школе, или поступить в профтехучилище. При этом посещение занятий будет обязательным для всех. Если педагог заметит, что студент не ходит на занятия, он должен будет сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних.

Нововведения потребуют дополнительных расходов. На введение норм обязательного профессионального образования потребуется более 500 тысяч сомов. Еще 182 тысячи сомов потратят на учащихся в средних школах.

Представители министерства образования заверили, что нужная сумма в бюджете найдется.

Депутат Наталья Никитенко добавила, что поддерживает обязательное образование, но посоветовала Минобразу обратить внимание не только на количество лет, проведенных за партой, но и еще и на качество обучения.