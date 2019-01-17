Мэр Бишкека наградил победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

16 января в муниципалитете столицы состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление.

Всех победителей поздравил мэр столицы Азиз Суракматов и вручил им сертификаты на денежные премии.

"Искренне поздравляю вас с заслуженной победой в традиционном конкурсе на лучшее новогоднее оформление! Хочу отметить, что новшеством этого года стала номинация на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб и селфи на тему: "С новым годом, мой любимый город!". Горожане и здесь проявили активность. В общей сложности на суд комиссии было представлено 58 работ. Выражаю вам благодарность за активное участие в конкурсе и создание неповторимой новогодней атмосферы для наших горожан", - поздравил мэр.

Стартовал конкурс 1 декабря 2018 года, принимались же заявки до 31 декабря. На участие в конкурсе в общей сложности поступило впервые 70 заявок! Всего комиссия оценивала участников по семи номинациям.

В номинации на лучшее новогоднее оформление района 1 место у Октябрьской районной администрации (70 тыс. сомов), 2 место – Ленинская районная администрация (50 тысяч сомов), третье – Первомайская районная администрация (30 тысяч сомов).

В номинации на лучшее новогоднее оформление жилого массива по 20 тысяч сомов вручены жилым массивам "Кок-Жар", "Ак-Босого", "Арча-Бешик" и "Эне-Сай".

За лучшее внутридворовое оформление сертификат на 20 тысяч сомов получили микрорайон Асанбай № 40/1 (ТСЖ"Ак Асанбай"), дом по улице Исанова № 8, микрорайон Джал-23 № 14 и дом по улице Боконбаева № 3.

В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств первое место получила Кыргызская государственная медицинская академия (50 тысяч сомов), второе место – ДОО №52 (40 тысяч сомов), третье место разделили КП "Бишкектеплоэнерго" и Межрегиональное управление по городу Бишкек государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР (20 тысяч сомов).

В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории крупных торговых комплексов, центров и рынков первое место ТЦ "Азия Молл" (100 тысяч сомов), второе место – ТЦ "ЦУМ" (70 тысяч сомов) и третье место ТЦ "Дордой Плаза" (50 тысяч сомов).

В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов первое место у торговой аллеи "Променад" (70 тысяч сомов), второе место – ресторан "Ала-Тоо" (50 тысяч сомов) и третье – рестораторы по улице Орозбекова (30 тысяч сомов).

В номинации на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флэшмоб на тему "С новым годом, мой любимый город" победили школа-гимназия № 38 и Бишкекское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и ЛОВЗ. Им даны сертификаты на сумму по 10 тысяч сомов.

Поощрительные призы за видеоролик и селфи по 5 тысяч сомов получили:

1. СШ № 46

2. СШ № 87

3. ОФ "Помогать легко"

4. Кочконбаев А.

5. Асель Жумагулова

6. ГК № 26

7. ДОО № 47

8. ДОО № 13

9. ДОО № 162

10. Нурбекова Минагул

11. Чуй ПВЭС

12. Первомайская районная администрация

13. Ленинская районная администрация

14. СОШ №14

15. СОШ №3

16. ШГ №24

17. ШГ №28

18. ШГ №63

19. ШГ №83

20. ШГ №93

21. ШГ №48

22. ДОО№ 64

23. ДОО № 44

24. Саадат Базарбаева

25. Каныкей Жунусова

26. Мирбек Молдакунов.