Мэр Бишкека наградил победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

16 января в муниципалитете столицы состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление.
Всех победителей поздравил мэр столицы Азиз Суракматов и вручил им сертификаты на денежные премии.
"Искренне поздравляю вас с заслуженной победой в традиционном конкурсе на лучшее новогоднее оформление! Хочу отметить, что новшеством этого года стала номинация на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб и селфи на тему: "С новым годом, мой любимый город!". Горожане и здесь проявили активность. В общей сложности на суд комиссии было представлено 58 работ. Выражаю вам благодарность за активное участие в конкурсе и создание неповторимой новогодней атмосферы для наших горожан", - поздравил мэр.
Стартовал конкурс 1 декабря 2018 года, принимались же заявки до 31 декабря. На участие в конкурсе в общей сложности поступило впервые 70 заявок! Всего комиссия оценивала участников по семи номинациям.
В номинации на лучшее новогоднее оформление района 1 место у Октябрьской районной администрации (70 тыс. сомов), 2 место – Ленинская районная администрация (50 тысяч сомов), третье – Первомайская районная администрация (30 тысяч сомов).
В номинации на лучшее новогоднее оформление жилого массива по 20 тысяч сомов вручены жилым массивам "Кок-Жар", "Ак-Босого", "Арча-Бешик" и "Эне-Сай".
За лучшее внутридворовое оформление сертификат на 20 тысяч сомов получили микрорайон Асанбай № 40/1 (ТСЖ"Ак Асанбай"), дом по улице Исанова № 8, микрорайон Джал-23 № 14 и дом по улице Боконбаева № 3.
В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств первое место получила Кыргызская государственная медицинская академия (50 тысяч сомов), второе место – ДОО №52 (40 тысяч сомов), третье место разделили КП "Бишкектеплоэнерго" и Межрегиональное управление по городу Бишкек государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР (20 тысяч сомов).
В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории крупных торговых комплексов, центров и рынков первое место ТЦ "Азия Молл" (100 тысяч сомов), второе место – ТЦ "ЦУМ" (70 тысяч сомов) и третье место ТЦ "Дордой Плаза" (50 тысяч сомов).
В номинации на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов первое место у торговой аллеи "Променад" (70 тысяч сомов), второе место – ресторан "Ала-Тоо" (50 тысяч сомов) и третье – рестораторы по улице Орозбекова (30 тысяч сомов).
В номинации на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флэшмоб на тему "С новым годом, мой любимый город" победили школа-гимназия № 38 и Бишкекское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и ЛОВЗ. Им даны сертификаты на сумму по 10 тысяч сомов.
Поощрительные призы за видеоролик и селфи по 5 тысяч сомов получили:
1. СШ № 46
2. СШ № 87
3. ОФ "Помогать легко"
4. Кочконбаев А.
5. Асель Жумагулова
6. ГК № 26
7. ДОО № 47
8. ДОО № 13
9. ДОО № 162
10. Нурбекова Минагул
11. Чуй ПВЭС
12. Первомайская районная администрация
13. Ленинская районная администрация
14. СОШ №14
15. СОШ №3
16. ШГ №24
17. ШГ №28
18. ШГ №63
19. ШГ №83
20. ШГ №93
21. ШГ №48
22. ДОО№ 64
23. ДОО № 44
24. Саадат Базарбаева
25. Каныкей Жунусова
26. Мирбек Молдакунов.