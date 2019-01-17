Почему нельзя отменить доверенность на авто

Правительство внесло в ЖК законопроект, по которому предлагается сократить сроки доверенности на отчуждение авто до трех месяцев. Таким образом власти хотят заставить граждан регистрировать свои авто. Об этом сообщил в соцсетях депутат ЖК Дастан Бекешев.

Мнения граждан в этом вопросе разделились на тех, кто выступает "за" данную норму и "против". Большая часть кыргызстанцев уверенна, что практику продажи авто по доверенности нужно прекращать.

По словам другого представителя ЖК КР Мирлана Жеенчороева, запретами мы ничего не добьемся.

- Мы должны создать такие условия, при которых людям будет выгодно оформлять автотранспорт на себя. Вспомните 2012 год, когда впервые была снижена стоимость оформления движимого имущества. Многие хозяева авто, владеющие транспортом по доверенности, тогда зарегистрировали его на себя. Второй всплеск пришелся на прошлый год. Поэтому единственное, что необходимо предусмотреть – доступность цен на оформление, быстрота процедур и их прозрачность. Если процедура переоформления транспорта будет стоит дешевле, чем получить доверенность, люди быстрее пойдут на этот шаг, - отметил VB.KG Жеенчороев.

Парламентарий уверен, что запреты породят лишь еще большие коррупционные схемы.

- Как показывает практика, люди начинают находить лазейки в законах, а пытливый ум мелких чиновников при их минимальной заработной плате им в этом активно помогает. Более того, полностью упразднять институт доверенности не стоит еще и потому, что люди выезжают за пределы города, страны. При этом их родственники должны иметь право управлять их имуществом при необходимости, - подчеркивает Жеенчороев.

Однако тут вопрос упирается и в необходимость создания сети специализированных центров обслуживания населения (ЦОН), поясняет депутат.

- Несмотря на то, что мы вводили спец ЦОНы семь лет назад, тот же Казахстан в этом вопросе ушел от нас далеко вперед. Но такие центры нужны. Граждане должны иметь возможность быстро оформить машину, в каком-бы регионе, населенном пункте они ни находились. И хороший пример работы такого ЦОНа можно увидеть, скажем, в селе Военно-Антоновка Чуйской области, где люди непосредственно после купли-продажи авто могут сразу же зарегистрировать его на себя. При этом наибольшее количество подобных центров должно быть сосредоточено в Иссык-Кульской, Чуйской областях и городе Бишкек. Так как они лидеры по сделкам с движимым имуществом. Охвачены такой услугой должны быть и другие области КР, особенно на юге страны, чтобы население не тратило деньги на доверенности и не было необходимости ехать за много километров с периферии в Бишкек, Талас или Нарын. Эти реформы мы уже неоднократно обсуждали в ЖК, сейчас их просто надо довести до логического завершения, - уверен Жеенчороев.

Еще одна проблема, которая мешает качественной реализации сети спец ЦОНов по республике - документооборот между регионами.

- Сейчас он отчасти не работает, так как первичные документы находятся в бумажном варианте, и на их перевозку тратится немало государственных средств. Для этого важно перевести все официальные бумаги в электронный формат. Это не только снизит расходы, но и подлоги в этой сфере. Причем, внедрять никаких дополнительных законов не надо. Уже имеющиеся позволяют все это реализовать в полном объеме, - заключил Мирлан Канатбекович.