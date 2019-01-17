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Глава МИД КР Айдарбеков получил "последнее китайское предупреждение"

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- Екатерина Улитина
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Депутат Тынчтык Шайнозаров пожаловался на работу Министерства Иностранных дел. По его словам, он обратился в министерство с запросом о работе консульских служб в России, но не получил ожидаемый ответ.

- Я ему про Ивана, а он про болвана, - возмутился народный избранник. - Трудовые мигранты в России испытывают проблемы, но консульские службы им не помогают. Что касается министра Айдарбекова (Чынгыз Айдарбеков, министр иностранных дел КР – vb.kg), ему последнее китайское предупреждение.

Депутат попросил правительство обратить внимание на работу внешнеполитического ведомства, а также предоставить ему списки всех сотрудников консульских служб Кыргызстана в России и их функциональные обязанности.

Напомним, в должности министра иностранных дел Чынгыз Айдарбеков находится три месяца. И когда были первые два "китайских предупреждения" и за какие проколы в его работе - неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/376091
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Чынгыз Айдарбеков, Тынчтыкбек Шайназаров
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