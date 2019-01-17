Водитель из Казахстана насмерть сбил школьницу. А виновата учительница?

Напомним, 5 декабря прошлого года в селе Ленинском гражданин Казахстана на грузовике сбил ученицу 1 класса, стоящую на обочине. Сейчас эта трагическая история может получить совершенно неожиданный поворот.

Распространяется информация, что якобы следователь Аламудунского РУВД Бахтияр Эдильбек уулу, ведущий это дело, вызвал классную руководительницу погибшего ребенка и пригрозил ей, что против нее могут быть выдвинуты обвинения. Мол, она виновата в том, что отпустила ребенка домой не с родителями, а со старшей сестрой – ученицей 8 класса этой же школы. Если бы не это, ребенок был бы жив.

Также следователь якобы пригрозил, что направит соответствующие документы в Министерство образования, после чего учителя лишат работы и права заниматься соответствующей деятельностью.

Редакция VB.KG попыталась связаться со следователем, но в дежурной части Аламудунского РУВД заявили, что сами не могут с ним связаться. На рабочем месте он отсутствует. Пока не отвечает и начальник следственного отдела Аламудунского РУВД Эрнис Уркунов.

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов, к которому также обратилась редакция VB.KG, заявил, что в свете прозвучавших заявлений он берет на контроль это дело и будет выяснять все детали следствия. Недопустимо перекладывать вину на других и дать возможность виновному в смертельном ДТП уйти от ответственности, добавил Токон Болотбекович.

А если родители девочки и классная руководительница погибшего ребенка обратятся, представитель Омбудсмена будет присутствовать и мониторить все судебные заседания по этому делу.

В МВД, куда мы также обратились за комментариями, пообещали выяснить природу таких заявлений и прокомментировать позже.

Удивительно, но в соцсетях появились защитники и следователя, и водителя, насмерть сбившего ребенка. Отдельные граждане считают, что, действительно, виноваты и сами родители, и учительница. А, мол, водитель грузовика стал чуть ли не жертвой обстоятельств.

Но все же, основная часть комментаторов напоминает, что несмотря на требования школ, чтобы, действительно, детей забирали взрослые родственники, на деле это зачастую нереально. Родители работают, и нет ничего страшного, если школьники идут на учебу или домой в сопровождении старших сестер и братьев.