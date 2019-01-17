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Следователь действительно вызывал учительницу погибшей школьницы

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- Марина Осипова, Екатерина Улитина
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Учительницу школьницы, которую 5 декабря 2018 года сбил грузовик в селе Ленинском, действительно вызывали на допрос 14 января этого года . Но только в качестве свидетеля. Об этом vb.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

- Она была допрошена и сразу же отпущена. Никто никаких обвинений ей не предъявляет. В любом случае, по ее заявлениям в СМИ Служба внутренних расследований ГУВД Чуйской области начала проверку, - пояснили нашему изданию.

Что касается реакции Министерства образования, то, как заявили vb.kg в пресс-службе ведомства, вопрос увольнения Айнуры Асанакуновой, классной руководительницы первоклассницы, погибшей в с.Ленинское, не рассматривается. По данным ведомства, учительница передала ребенка указанному родителем ответственному лицу. При этом в МОН уточняют, все школы, которые близко расположены к дорогам, учат детей переходить дорогу только на светофоре или пешеходном переходе.


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URL: https://www.vb.kg/376097
Теги:
ГУВД, Министерство образования, ДТП, Казахстан, уголовная ответственность, Чуйская область, школа, Кыргызстан, учитель, следствие, погиб ребенок
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