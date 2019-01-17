Токторов не собирается извиняться перед "неправильно" одетым чиновником

После вчерашнего заседания Жогорку Кенеша общественность крайне заинтересовала личность депутата от фракции "Кыргызстан" Алмазбека Токторова. Нет, он не решил отказаться от своей депутатской зарплаты в пользу нуждающихся, и даже не предложил отказаться от штрафов за "плевки". Токторов просто заставил рядового чиновника из Министерства образования Талантбека Тынысова краснеть перед всей палатой не за незнание вопроса, а за внешний вид. А после его замечания подключился и вице-спикер от "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров. Который довольно грубо дал понять Тынысову, что его здесь никто и не ждал вовсе.

Большинство пользователей соцсетей обвинили парламентариев в хамстве и потребовали извиниться перед оскорбленным чиновником.

"Я как избиратель требую отмены дресс-кода в представительном органе, который избирается народом. Требование по дресс-коду оскорбительно и является дискриминацией человека по внешнему виду! Эта навязываемая норма отрицательно влияет на доступность и открытость парламента для избирателей, граждан, журналистов. Считаю, что эта норма может применяться по желанию депутатов только в отношении себя и аппарата. По отношению к избирателям, гражданам, СМИ, посетителям, визитерам она должна быть отменена, если депутаты считают себя честно избранными представителями народа, намеренными работать на благо страны, а не случайными назначенцами одного лидера партии за деньги, использующими мандат для собственного блага и комфорта", - высказалась Динара Ошурахунова.

"Никогда не знала о существовании такого депутата. Надо же, прославиться не написаниями законов, а бескультурной критикой в отношении чиновника рангом намного ниже. Это харасмент. Алмазбеку Токторову стоит попросить прощения!" – поделилась мнением журналист Эльнура Алканова.

Пользователями были опубликованы и такие отзывы:

"Как же противно - возвышать себя, свою значимость (как им кажется), унижая других... просто ужас. Ни такта, ни культуры...".

"Типа, смотри на нас, как мы одеты и как ты одет, тебе не место рядом с нами, позор! Лучше о деле спросили бы у него, а не обсуждали его "прикид".

"Если прям уж дресс-код важней, какого черта они его в Белый дом пустили? Чтобы потом с позором выгнать. Других больше дел у нардепов нет?".

"Может лучше провести расследование, сколько стоят костюмы депутатов и на какие деньги приобрели? И сравнить с прожиточным минимумом. Или их же ЗП".

Редакция VB.KG решила узнать у самого нардепа Алмазбека Токторова, считает ли он до сих пор правильным, что акцентировал внимание на одежде делегированного Министерством образования чиновника, так и не дав ему ответить по существу обсуждаемого вопроса.

VB.KG: Не хотели бы вы извиниться перед Талантбеком Тынысовым, которого накануне оскорбили своими замечаниями?

- Почему вы заключаете, что я его оскорбил? Я спросил, кого он представляет. Он сказал, что является бухгалтером, финансистом. К обсуждаемому нами вопросу он никакого отношения не имеет. Это раз. Потом я спросил: вы с командировки приехали, почему вы в футболке являетесь на заседание Жогорку Кенеша? Что здесь оскорбительного? Я его не поднимал, он сидя отвечал на мои вопросы. Так что этот вопрос не ко мне и не по адресу. Я не считаю, что должен извиниться. Я вполне корректно сделал ему замечание. Есть регламент, есть дресс-код Жогорку Кенеша, который был принят. В правительстве тоже есть регламент. И потом, человек же должен себя в порядок чуть-чуть привести и приходить на заседание парламента. Я, кстати, ему задал вопрос – значит, он в таком виде и на работу ходит? Он сказал, что с работы пришел, - высказался Токторов.

VB.KG: Талантбек Тынысов, с его слов, не знал, что пойдет на заседание Жогорку Кенеша. Может, у него не было возможности переодеться, одежда все-таки это не главное?

- Для меня было бы понятной причиной, если бы он приехал с командировки. Так сказать, с корабля на бал. Меня этот ответ удовлетворил, мой вопрос был бы исчерпан. Согласитесь, ходить в таком виде на заседание Жогорку Кенеша, на работу - нельзя. Я не говорю, чтобы у него был костюм от "Армани", обычный костюм. У меня тоже обычный костюм, - заявил нардеп.

VB.KG: Так взыскательно вы относитесь к дресс-коду в отношении всех входящих в здание парламента?

- Я буду делать такое замечание любому министру, любому депутату. Я и говорю коллегам, когда они приходят в красной рубашке, что так нельзя. Я привык, чтобы все уважительно относились друг к другу. Это здание парламента, высшая верховная власть в стране, - ответил парламентарий.

VB.KG: А что касается "простых" посетителей, ваших избирателей, которые приезжают к вам на встречу – тоже поддерживаете требование дресс-кода?

- Ко мне очень много посетителей приходят, их не допускают. Потому что приезжают в джинсах, кроссовках. Тут я не согласен. Одно - если человек в состоянии, но просто пренебрежительно относится, другое – если человек одет скромно, нужно снисхождение делать. К тем, кого не допускают, я выхожу сам и беседую с ними на улице, - отметил Токторов.

VB.KG: Сейчас вы "антигерой" социальных сетей, можете как-то прокомментировать претензии пользователей?

- По поводу соцсетей: я знаю, как это формируется, кто и зачем это все пишет. 3-4 человека из его близких написали. Я к этому нормально отношусь. И избиратели ко мне нормально относятся. Я работаю, не скажу, что лучше всех, но работаю нормально. У меня каждый месяц встречи с избирателями, и я ответную реакцию вижу. Я сам из Ноокатского района, в этом плане я спокоен, - заключил слуга народа.

Ранее, напомним, вице-спикер Мирлан Бакиров посредством СМИ извинился перед заведующим финансово-экономическим отделом Агентства профтехобразования Талантбеком Тынысовым. Но пояснил, что все должны соблюдать дресс-код, и что Тынысова не было в списке приглашенных на заседание.