Сотрудники "Тазалыка" разгоняют антикитайский митинг в Бишкеке

На площади Ала-Тоо по разным оценкам собралось от 200 до 500 участников митинга против китайской экспансии. Модератором акции выступил представитель "Кырк Чоро" Аманбол Бабакулов, который буквально на днях с инспекцией вместе с Агентством миграции посетил два предприятия в Чуйской области, где трудятся иностранные граждане - из Китая и Пакистана.

Митингующие требуют, чтобы объявили мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР - за исключением этнических кыргызов. Также было выдвинуто требование, чтобы выдворили из страны незаконно работающих в Кыргызстане граждан Китая.

- Вот миграционная служба отчиталась, что вчера вместе с "Кырк чоро" провели рейд. Я этому не верю. По нашим данным только на заводе "Джунда" работают незаконно множество китайцев, - сказал один из выступающих.

Также были озвучены предложения проверить использование китайских кредитов и отменить выборы депутатов по партийной системе.

Участники акции со своими требованиями хотели пройти в Белый дом, но их не пустили. Позже стало известно, что пятерых митингующих пропустили к спикеру ЖК Дастану Джумабекову, чтобы они могли передать ему свою резолюцию.

На данный момент люди на площади еще не разошлись, хотя ранее Аманбол Бабакулов их предупредил, что время митинга ограничено городскими властями до 13.00 часов дня. По этой причине с митингующими начали вести переговоры представители МВД.

И, наверное, самое замечательное во всем этом митинге - это сотрудники МП "Тазалык", которые просто выполняют свою работу - очищают площадь от мусора. Ну и разгоняют митингующих заодно.