Трудовые мигранты поставили на место Азимбека Бекназарова

Кыргызская диаспора в России распространила обращение к участникам конференции по конституционной реформе, в рамках которой Азимбек Бекназаров предложил лишить русский язык официального статуса.

Дорогие участники конференции!

Сказать, что Вы совсем не имеете отношение к сегодняшнему состоянию Кыргызстана, было бы неправильным. В результате чего более миллиона граждан находятся на заработках за рубежом, а их львиная доля трудятся в России. Мы не должны забывать о том, что они не только кормят свои семьи, но и вносят огромную лепту в обеспечение социальной стабильности в республике.

Обратите внимание на проблемы сотни тысяч мигрантов, которые из-за частых передряг в республике и безработицы уехали на заработки в Россию, и несмотря на то, что им полноценно не обеспечивают избирательные права, терпят невыносимые трудности, они не жалуются и стойко трудятся на чужбине.

Своим заявлением относительно статуса русского языка Вы показываете, что живете совсем в ином мире и измерении. Давайте не будем уподобляться пословице "у кого не болит голова, тот не вспоминает бога".

Теперь все соотечественники в России задаются вопросом: "Неужто у политической элиты Кыргызстана не осталось других проблем, кроме как лишить русского языка официального статуса?

Прежде чем поднимать такие популистские вопросы, лучше бы поднимали экономику, создавали рабочие места, и когда появятся достаточно средств, легко и просто решаются вопросы культуры и языка.

Неужели сегодня развитию экономики мешает русский язык? Наоборот, около миллиона мигрантов с помощью русского языка зарабатывают себе на хлеб, кормят свои семьи, вносят огромный вклад в экономику страны. Россия стратегический партнер Кыргызстана, и членство республики в ЕАЭС дает свои преимущественные плоды для мигрантов.

А что касается, трудностей экономики после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, то это вопрос ответственности чиновников того периода, которые как следует не подготовили экономику и бездумно загнали республику в ЕАЭС.

Прежде, чем поднимать популистские вопросы, призываем Вас заняться конкретными делами, направленными на развитие экономики и улучшение жизни людей на местах. Пора кончать с превращением Кыргызстана в политическую экспериментальную лабораторию! Уважаемые участники конференции, занимайтесь лучше делами не наносящими вред народу Кыргызстана!

С глубоким уважением,

Руководители Общероссийской общественной организации "Кыргызский Конгресс":

Кожоев К.Ш. (Москва)

Салахунов М.Ж. (Москва)

Осмонов О.М. (Москва)

Кутунаев К.К. (Санкт-Петербург)

Калмурзаева А.Т. (Калининград)

Каримов А.Ж. (Псков)

Аргымбаева А.М. (Краснодар)

Кыпчакбаев А.Т. (Ростов-на-Дону)

Чекиров Н.А. (Астрахань)

Бусурманкулов Р.А. (Курск)

Атакулов М.А. (Волгоград)

Арыкбаев К.Ч. (Ярославль)

Ходжаев А.А. (Иваново)

Ырысбеков Н.Ш. (Липецк)

Юлдашев К.С. (Тверь)

Алимов А.А. (Рязань)

Кармышева С.Т. (Вологда)

БаетовК.Б. (Владимир)

Айтиев Д.С. (Тула)

Осмонов Ж.М. (Салехард)

Ибрагимов А.И. (Воркута)

Айткулов А.К. (Ноябрьск)

Худайбергенов Т.Х. (Уренгой)

Бакыев Т.Ш. (Саратов)

Апатаев А.А. (Самара)

Конокбаев Б.Ж. (Ульяновск)

Акмурзаев А.М. (Нижний Новгород)

Сариев З.А. (Казань)

Топчубаев Т.Т. (Оренбург)

Алиева С.А. (Уфа)

Алымкулов А.А. (Пермь)

Абдрахманов Ж.А. (Курган)

Бакирова З.А. (Челябинск)

Полотбеков М.Т. (Екатеринбург)

Айдаров К.К. (Сургут)

Сманова К.Н. (Тюмень)

Стамкулов А.Ж. (Томск)

Тойтуков Ж.Э. (Новосибирск)

Асанов А.М. (Омск)

Жунусали уул Б. (Кемерово)

Чериков А.А. (Абакан)

Садыков Ж.К. (Горно-Алтайск)

Жорокулов Э.Ы. (Красноярск)

Карабаев М.А. (Чита)

Абдылдаев Т.А. (Иркутск)

Омонов Ш.О. (Улан-Удэ)

Мырзабаев К.С. (Хабаровск)

Ормонова Э.Н. (Владивосток)

Тобаев Э.Б. (Сахалин)

Керимбаев Н.А. (Петропавловск- Камчатск)

Мамбетова Р.Ж. (Магадан)

Орунбаев А.Т. (Якутск)