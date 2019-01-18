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Загадочное ДТП: то ли водитель убегает от "Скорой", то ли медики от него...

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- Оксана Гут
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В Сети появилось видео под названием "Раненый водитель убегает от скорой".

На кадрах запечатлена машина Скорой помощи, едущая с включенными "маячками", а за ней легковой автомобиль. Последний явно поврежден в результате ДТП: его капот и бампер смяты.

Однако непонятно, почему автор видео пишет, что водитель убегает от неотложки, если машина едет, наоборот, позади нее. А вскоре вовсе сворачивает с дороги на обочину.

Отмечается, что видео снято в Оше накануне вечером 16 января.

За разъяснениями VB.KG обратилась в УВД южной столицы. В ведомстве отметили, что подобных происшествий накануне в городе не происходило. Обстоятельства происшествия планируется выяснить.


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URL: https://www.vb.kg/376107
Теги:
ДТП, Ош, видеонаблюдение, Кыргызстан, пострадавшие, скорая помощь, УВД
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