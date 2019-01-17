Погода
$ 69.80 - 69.92
€ 79.40 - 79.95

В ГКНБ знают, кто стоит за антикитайскими митингами в Бишкеке

1989  4
- Бакыт Стамов, Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя ГКНБ Асылбек Кожобеков, отвечая на вопросы депутатов в Жогорку Кенеше, назвал две причины, из-за которых прошли антикитайские митинги в Кыргызстане.

- Первая причина – это недостаточная профилактическая и разъяснительная работа среди населения. Но это лишь одна причина. По второй у нас есть много предварительной информации о том, кто стоит за подобными митингами. Мы сообщим подробности, когда проверим информация, - пообещал Кожобеков.

Кроме того представитель комитета нацбезопасности отметил, что антикитайские митинги прокатились по всем странам СНГ, эта тенденция дошла и до нас. По его мнению, есть определенные силы. Которые раскачивают этот вопрос, но доказательств о вмешательстве внешних сил пока нет.

Асылбек Кожобеков подчеркнул, что сейчас самое важное проводить разъяснительную и профилактическую работу с людьми.

Одного из организаторов сегодняшнего митинга в Бишкеке, представителя "Кырк Чоро" Аманбола Бабакулова сегодня доставят в Первомайский суд Бишкека для избрания меры пресечения. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, Бабакулов успел ему позвонить после своего задержания сотрудниками милиции.

- Пока не знаю по какой причине его задержали. Возможно, это связано с тем, что время митинга было ограничено. Хотя никто не имеет право ограничивать по времени проведение мирного митинга. Право на проведение подобных акций прописано в Конституции, - пояснил он.

В заключение собеседник редакции отметил, что намерен защищать Бабакулова в суде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376108
Теги:
Адиль Турдукулов, ГКНБ, Китай, митинг, безопасность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Асылбек Кожобеков, Аманбол Бабакулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гость
17.01.2019, 18:55

Есть основания проводит такие митинги , китайцы плохо себя ведут в КР , попробуй в Китае так себя вести нагло, посадят или казнь ! Дабы не давать китайцам расслаблятся нужно ужесточить законы. Но вопрос такой, как это сделать если есть заинтересованые а это те которые сидят в белом доме которым отмечаются китайцы. Всегда так было.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аман
17.01.2019, 18:59

Нужно проводить разъяснительную работу не только на гос. уровне , но также и независимым агентствам. Нужно понимать что большинство оппозиционных движений начитается во всевозможных соц.сетях , а также слухам и в непрофессиональном отношении пресс секретарей некоторых гос. Структур. В большинстве своем для нашего населения достаточно доводить полную информацию айыл кенешу всех регионов, а те в свою очередь распространят через уважаемых и влиятельных лиц.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Каку
17.01.2019, 19:08

Митингге чыккандарга аракты ким берген?Бишкекте өтүп жаткан митингдинуюштуруучусу экс-президент Алмазбек Атамбаев экени тастыкталганын бир катар

маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин АША спортчуларды, көчөгө чыгып

жалданып иштегендерди аянтка алып чыгууга аракет кылып жатканы маалымдалган.

Токмоктогу “биржадан” 100дөй кишини алып келгени да маалымдалган. Бул да

тастыкталып, акцияга катышкандардын арасында спорттук баштыктарды көтөрүп

жүргөн балдар менен ичип алгандар жүрдү.Митингге байкоо салгандардын айтымындатоптолгон элдин арасында мас болуп алгандар басымдуу болгон. Демек,

уюштуруучулар акча менен кошо атайын арак тараткан. Тынч жаткан элдин, бүтүндөй

өлкөнүн туруктуулугуна шек келтиргендер четинен кармалып жатат. Мыйзам баарына

бирдей экенин ар бир жаран эсине түйүп алышы керек. Бир ууч топ бир-эки

саясатчынын кара башын ойлоп жалпы өлкөгө бүлүк сала албайт. Буга элибиз да жол

бербейт.

0
Цитировать
Жалоба модератору
55 чоро
17.01.2019, 19:10

Как Атамбаев увеличил размер долга Кыргызстана перед Китаем в 6-7 раз?В стране обострились антикитайские настроения. Как видим характерные акции протеса в самом разгаре.

Примечательно, но спонсором нашумевшего митинга выступил экс-президент Алмазбек Атамбаев. Основными требованиями митингующих является отказ от китайских кредитов. Под лозунгами «Наказать тех, кто ставил свои подписи под кредитные соглашения с Китаем», «Нет китайским кредитам» участники акции протеста вышли на улицу.

Получается, спонсор митинга, в бытность президентом страны самолично привлекший китайским кредиторов теперь намерен свалить все на нынешние власти?

Это что за откровенная подлость со стороны экс-президента?

Ведь ни для кого не секрет, что именно во время президентства Атамбаева размер кыргызского долга перед китайцами вырос в 6-7 раз?!

Об это красноречиво говорят официальные данные.

Так, в 2009 году размер долга КР перед соседями составлял 46,79 млн долларов США. В 2010 году 150,95 млн, в 2011-ом 272,63 млн американских долларов.

Вот с таким долговым бременем Атамбаеву и была передана власть.

Но что мы видим потом? В 2012 году размер долга резко взлетает вверх и равняется 527,47 млн долларам. В 2013 году - 758,43 млн долларов, 2014- й ознаменовался суммой долга в 1 млрд 115,89 млн долларов.

В 2015 году наш долг исчисляется в 1 млрд 296,40 млн долларов.

2016 год - 1 млрд 482,83 млн долларов и, наконец, в 2017 году размер долга приближается в отметке почти в 2 миллиарда, точнее – 1 млрд 701,24 млн долларов…

В этой связи напрашивается резонный вопрос – кто повинен в том, что Кыргазстан вогнали в долговую кабалу? С чьей «легкой руки» страна впала в зависимость Китаю?

Логически, повинен в таком раскладе дел только Алмазбек Атамбаев. Однако, «украденными» деньгами он теперь «подкупил» массы и вывел их на улицы с выкриками «держи вора»? Или вот еще – Атамбаев хочет «свалить с больной головы на здоровую»? Ну что же «революционеру» не привыкать…

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  