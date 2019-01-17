В ГКНБ знают, кто стоит за антикитайскими митингами в Бишкеке

Как Атамбаев увеличил размер долга Кыргызстана перед Китаем в 6-7 раз?В стране обострились антикитайские настроения. Как видим характерные акции протеса в самом разгаре.
Примечательно, но спонсором нашумевшего митинга выступил экс-президент Алмазбек Атамбаев. Основными требованиями митингующих является отказ от китайских кредитов. Под лозунгами «Наказать тех, кто ставил свои подписи под кредитные соглашения с Китаем», «Нет китайским кредитам» участники акции протеста вышли на улицу.
Получается, спонсор митинга, в бытность президентом страны самолично привлекший китайским кредиторов теперь намерен свалить все на нынешние власти?
Это что за откровенная подлость со стороны экс-президента?
Ведь ни для кого не секрет, что именно во время президентства Атамбаева размер кыргызского долга перед китайцами вырос в 6-7 раз?!
Об это красноречиво говорят официальные данные.
Так, в 2009 году размер долга КР перед соседями составлял 46,79 млн долларов США. В 2010 году 150,95 млн, в 2011-ом 272,63 млн американских долларов.
Вот с таким долговым бременем Атамбаеву и была передана власть.
Но что мы видим потом? В 2012 году размер долга резко взлетает вверх и равняется 527,47 млн долларам. В 2013 году - 758,43 млн долларов, 2014- й ознаменовался суммой долга в 1 млрд 115,89 млн долларов.
В 2015 году наш долг исчисляется в 1 млрд 296,40 млн долларов.
2016 год - 1 млрд 482,83 млн долларов и, наконец, в 2017 году размер долга приближается в отметке почти в 2 миллиарда, точнее – 1 млрд 701,24 млн долларов…
В этой связи напрашивается резонный вопрос – кто повинен в том, что Кыргазстан вогнали в долговую кабалу? С чьей «легкой руки» страна впала в зависимость Китаю?
Логически, повинен в таком раскладе дел только Алмазбек Атамбаев. Однако, «украденными» деньгами он теперь «подкупил» массы и вывел их на улицы с выкриками «держи вора»? Или вот еще – Атамбаев хочет «свалить с больной головы на здоровую»? Ну что же «революционеру» не привыкать…