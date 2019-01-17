В ГКНБ знают, кто стоит за антикитайскими митингами в Бишкеке

Заместитель председателя ГКНБ Асылбек Кожобеков, отвечая на вопросы депутатов в Жогорку Кенеше, назвал две причины, из-за которых прошли антикитайские митинги в Кыргызстане.

- Первая причина – это недостаточная профилактическая и разъяснительная работа среди населения. Но это лишь одна причина. По второй у нас есть много предварительной информации о том, кто стоит за подобными митингами. Мы сообщим подробности, когда проверим информация, - пообещал Кожобеков.

Кроме того представитель комитета нацбезопасности отметил, что антикитайские митинги прокатились по всем странам СНГ, эта тенденция дошла и до нас. По его мнению, есть определенные силы. Которые раскачивают этот вопрос, но доказательств о вмешательстве внешних сил пока нет.

Асылбек Кожобеков подчеркнул, что сейчас самое важное проводить разъяснительную и профилактическую работу с людьми.

Одного из организаторов сегодняшнего митинга в Бишкеке, представителя "Кырк Чоро" Аманбола Бабакулова сегодня доставят в Первомайский суд Бишкека для избрания меры пресечения. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, Бабакулов успел ему позвонить после своего задержания сотрудниками милиции.

- Пока не знаю по какой причине его задержали. Возможно, это связано с тем, что время митинга было ограничено. Хотя никто не имеет право ограничивать по времени проведение мирного митинга. Право на проведение подобных акций прописано в Конституции, - пояснил он.

В заключение собеседник редакции отметил, что намерен защищать Бабакулова в суде.