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Бабакулова задержали как обычного нарушителя, а не организатора митинга

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- Бакыт Стамов
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Гражданского активиста Аманбола Бабакулова отштрафовали не за организацию вчерашнего митинга на площади, а за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, кроме Бабакулова и на других некоторых участников митинга был наложен штраф.

- На всех этих лиц согласно ст. 82 Кодекса о нарушениях КР (Неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел) в УВД Первомайского района были наложены штрафы по 3 тысячи сомов. В частности, сотрудники МВД требовали, чтобы они разошлись после 13.00 часов, как было ранее согласовано с ними. В течение месяца они должны будут оплатить штрафы, - пояснили в ГУВД Бишкека.

Помимо этого в Верховном суде сообщили VB.KG, что никто не доставлял Бабакулова вчера в Первомайский районный суд столицы якобы для избрания меры пресечения.

- Он сам туда пришел, и никто его никуда не доставлял, - сказали в ВС КР.

Отметим, ранее активист Аманбол Бабакулов заявил СМИ, что его оштрафовали как организатора митинга. И более того, что его вызвали в Первомайский суд по повестке. А вот зачем он пришел в суд - неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/376113
Теги:
Верховный суд, Китай, митинг, Первомайский район, безопасность, Аманбол Бабакулов, УВД
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