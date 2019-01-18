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В Бишкеке начались зимние посадки хвойных деревьев

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- ВБ
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Муниципальное предприятие Бишкекзеленхоз" начало зимние посадки хвойных саженцев.

17 января работниками столичного Зеленхоза были произведены посадки молодых деревьев породы сосна крымская.

В Дубовом парке высажено 30 молодых деревьев, вокруг цирка в квадрате улиц: Абдрахманова, Фрунзе, Шопокова и Жумабека было высажено 42 саженца крымской сосны. Ещё 34 деревца этой же породы украсили пересечение улиц Ибраимова – Боконбаева.

Молодые сосны сажали с закрытой корневой системой. Возраст посаженных вечнозелёных деревьев более 6-7 лет, а высота большинства достигает двух метров.

Сосна крымская известна наибольшей газоустойчивостью среди хвойных. Также она хорошо переносит жаркую и сухую погоду. Поэтому она идеально подходит для озеленения оживленных городских улиц.

Посадки хвойных в Бишкеке продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/376114
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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