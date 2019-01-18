В Бишкеке начались зимние посадки хвойных деревьев

Муниципальное предприятие Бишкекзеленхоз" начало зимние посадки хвойных саженцев.

17 января работниками столичного Зеленхоза были произведены посадки молодых деревьев породы сосна крымская.

В Дубовом парке высажено 30 молодых деревьев, вокруг цирка в квадрате улиц: Абдрахманова, Фрунзе, Шопокова и Жумабека было высажено 42 саженца крымской сосны. Ещё 34 деревца этой же породы украсили пересечение улиц Ибраимова – Боконбаева.

Молодые сосны сажали с закрытой корневой системой. Возраст посаженных вечнозелёных деревьев более 6-7 лет, а высота большинства достигает двух метров.

Сосна крымская известна наибольшей газоустойчивостью среди хвойных. Также она хорошо переносит жаркую и сухую погоду. Поэтому она идеально подходит для озеленения оживленных городских улиц.

Посадки хвойных в Бишкеке продолжатся.