Укрепление тенге и рубля. Плюсы и минусы для Кыргызстана

Эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США прогнозируют, что средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит 61 доллар.

"Это меньше на 14 процентов, чем в 2018 году, когда баррель достигал отметки в 71 доллар. При этом прогнозируется рост цен на нефть марки Brent в 2020 году до 65 долларов за баррель", - отмечают в Минэнерго США.

На этом фоне заговорили об укреплении нацвалюты и казахстанские экономисты. По их данным, средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) на начало января 2019 года составил 379,15 тенге.

"Таким образом национальная валюта РК укрепилась к доллару на 2,49. На торгах минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный - 379,80 тенге, а курс закрытия составил 378,85 тенге за доллар. Есть вероятность, что в скором времени тенге вернется к привычному для казахстанцев значению в 350-360 тенге за доллар", - отмечают СМИ РК.

Нефти в Кыргызстане нет, но вот от колебаний нефтяного рынка наша республика зависит благодаря интеграции в ЕАЭС. Ведь основными экономическими партнерами республики в первую очередь являются Россия и Казахстан – углеводородные государства. Следовательно, происходящие у них положительные или отрицательные изменения моментально влияют и на нашу республику.

По словам экс-министра экономики КР Арзыбека Кожошева, от укрепления тенге или рубля Кыргызстан получит как плюсы, так и минусы.

- Минусы в том, что большинство товаров мы завозим из Казахстана и России. Например, ту же муку нам импортирует РК. Если укрепление тенге продолжится, то рост отразится на стоимости поставок муки к нам в страну. В итоге это скажется и на гражданах, ведь подорожание незамедлительно коснется хлебобулочных изделий. А вот от России Кыргызстан полностью зависим в плане нефтрепродуктов. Хотя также практически подписано соглашение по импорту ГСМ и с РК, про долгожданное снижение цены на ГСМ можно забыть на фоне роста тенге и рубля. Более того, упомянутые повышения незамедлительно повлекут за собой мультипликативный эффект и станут толчком для роста цен на другие товары, - подчеркнул VB.KG Кожошев.

Положительный аспект проявится в экспорте товаров к северному соседу и в РФ.

- Прежде всего, в отношении продукции сельского хозяйства и промышленности. А все потому, что при укреплении нацвалют мы сможем продавать дороже, чем раньше. Правда, к сожалению, экспорт в РК занимает небольшую долю, да и наша позиция по сельхозпродукции оставляет желать лучшего. Мешает здесь и то, что до сих пор не сняты ветеринарные барьеры на границе с РК, хотя сами казахстанцы говорят, что мясо из КР – одно из самых качественных. Да и специалисты из Белоруссии и России неоднократно говорили, что эпизоотическая обстановка в КР выше среднего, - пояснил Кожошев.