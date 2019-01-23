Погода
$ 69.70 - 69.86
€ 78.87 - 79.75

Укрепление тенге и рубля. Плюсы и минусы для Кыргызстана

299  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США прогнозируют, что средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит 61 доллар.

"Это меньше на 14 процентов, чем в 2018 году, когда баррель достигал отметки в 71 доллар. При этом прогнозируется рост цен на нефть марки Brent в 2020 году до 65 долларов за баррель", - отмечают в Минэнерго США.

На этом фоне заговорили об укреплении нацвалюты и казахстанские экономисты. По их данным, средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) на начало января 2019 года составил 379,15 тенге.

"Таким образом национальная валюта РК укрепилась к доллару на 2,49. На торгах минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный - 379,80 тенге, а курс закрытия составил 378,85 тенге за доллар. Есть вероятность, что в скором времени тенге вернется к привычному для казахстанцев значению в 350-360 тенге за доллар", - отмечают СМИ РК.

Нефти в Кыргызстане нет, но вот от колебаний нефтяного рынка наша республика зависит благодаря интеграции в ЕАЭС. Ведь основными экономическими партнерами республики в первую очередь являются Россия и Казахстан – углеводородные государства. Следовательно, происходящие у них положительные или отрицательные изменения моментально влияют и на нашу республику.

По словам экс-министра экономики КР Арзыбека Кожошева, от укрепления тенге или рубля Кыргызстан получит как плюсы, так и минусы.

- Минусы в том, что большинство товаров мы завозим из Казахстана и России. Например, ту же муку нам импортирует РК. Если укрепление тенге продолжится, то рост отразится на стоимости поставок муки к нам в страну. В итоге это скажется и на гражданах, ведь подорожание незамедлительно коснется хлебобулочных изделий. А вот от России Кыргызстан полностью зависим в плане нефтрепродуктов. Хотя также практически подписано соглашение по импорту ГСМ и с РК, про долгожданное снижение цены на ГСМ можно забыть на фоне роста тенге и рубля. Более того, упомянутые повышения незамедлительно повлекут за собой мультипликативный эффект и станут толчком для роста цен на другие товары, - подчеркнул VB.KG Кожошев.

Положительный аспект проявится в экспорте товаров к северному соседу и в РФ.

- Прежде всего, в отношении продукции сельского хозяйства и промышленности. А все потому, что при укреплении нацвалют мы сможем продавать дороже, чем раньше. Правда, к сожалению, экспорт в РК занимает небольшую долю, да и наша позиция по сельхозпродукции оставляет желать лучшего. Мешает здесь и то, что до сих пор не сняты ветеринарные барьеры на границе с РК, хотя сами казахстанцы говорят, что мясо из КР – одно из самых качественных. Да и специалисты из Белоруссии и России неоднократно говорили, что эпизоотическая обстановка в КР выше среднего, - пояснил Кожошев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376116
Теги:
Арзыбек Кожошев, валюта, Казахстан, Россия, экспорт, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  