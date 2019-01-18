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Исторический музей заработал? Но, видимо, только для иностранных делегаций

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- ВБ
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Крайне интересная информация пришла на почту vb.kg. Так, судя по всему недовольные сотрудники Национального исторического музея КР сообщают следующее - что с приходом нового руководства в лице К.М. Алмакучукова музей превратился в бизнес-центр.

Сообщается, что пока вся страна ждет открытия музея, экскурсии уже проходят - по договоренности с директором и для иностранных делегаций за определенную плату.

"На вопрос, почему музей, будучи не открытым, встречает делегации и туристов, у директора простой ответ. Это, мол, тестовый режим работы, т.е. "черновой" вариант экскурсии. Тогда невольно задаешься вопросом, почему музей встречает, "полуготовыми" гидами высокопоставленных людей? Никто ведь не знает качество экскурсии?", - говорится в письме, которое сопровождается фотографиями и видеосъемкой.

Профессиональный уровень гидов, надо полагать, не самая большая проблема в этой ситуации. А вот почему, действительно, в музей ходят на экскурсии иностранные делегации - большой вопрос.

Напомним, СУ ГКНБ КР предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по делу о реконструкции Государственного исторического музея по части 2 статьи 303 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия" Уголовного кодекса КР.

Следствие установило, что в 2016 году правительство КР и Агентство по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра Турции (ТИКА) подписали протокол о полной реконструкции Исторического музея, включая создание новой экспозиции. По договоренности, турецкая сторона должна была в течение трех лет выделить грант в 15 миллионов долларов.

"Однако из-за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея экс-руководителя аппарата президента КР Исакова и других должностных лиц, а также их требования завершить работы до 31 августа 2017 года турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета", - заявили в ГКНБ.

Сумма привлеченных бюджетных средств составила 1 миллиард 520 миллионов 309 тысяч сомов.

В госкомитете отмечают, что свыше 4 миллионов долларов из турецкого гранта были израсходованы на ремонт фасадной части музея и благоустройство прилегающей территории.

Исакова также обвиняют в том, что в 2017 году он создал устойчивую противоправную связь с отдельными лицами и, нарушив законодательство (без проведения процедуры госзакупок), привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию Vitrinen und Glasbau REIERGmbH. Та поставила экспонаты и оборудование, не соответствующие концепции музея, утвержденной Министерством культуры, информации и туризма, заявили в ГКНБ. Речь идет о дорогостоящем оборудовании для кафетерия, двух белых полигранных лошадях, инсталляции из 59 стволов деревьев, подиума и постамента на сумму 55 миллионов 593 тысячи сомов.

"Завышенная стоимость расходных материалов (клей, бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т. д.), ввезенных и использованных немецкой компанией, в сравнении с ценой на аналогичные материалы, имеющиеся на внутреннем рынке Кыргызстана, составила 3 миллиона 785 тысяч сомов", - пришли к выводу силовики.

Кроме того, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией (в евро, а не в национальной валюте) превысил 42 миллиона 311 тысяч сомов.

"Таким образом, в результате преступных действий Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на сумму 101 миллион 690 тысяч сомов", - заявили в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/376117
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, нарушения, ремонт, туризм, культура, Кыргызстан
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