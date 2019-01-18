При ввозе в Кыргызстан стоимость сыра занизили почти на 2 млн сомов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на Таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками ГТС при ПКР был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ОсОО "П", путем занижения таможенной стоимости при импорте сыр.

Общая сумма недобора таможенных платежей составил 1 858 761,91 сомов. Собранные материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и принятия решения по существу.