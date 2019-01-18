Общественность требует отставки депутата Жогорку Кенеша Токторова

Третий день в Кирнете продолжается бурное обсуждение хамского поведения депутатов Жогорку Кенеша по отношению к "чиновнику в свитере". Пользователи никак не могут принять тот факт, что внешний вид сотрудника Госагентства профтехобразования Талантбека Тынысова оказался для них гораздо важнее всего прочего. Ведь Тынысову даже не дали возможности выступить по вопросу, попросту вынудив его уйти с заседания.

Сам чиновник уже поблагодарил общественность за поддержку, но комментировать действия парламентариев не стал. Оно и понятно, этика госслужащего.

А пользователи Facebook в своих высказываниях не сдерживались. Депутата от фракции "Кыргызстан" Алмазбека Токторова и вице-спикера ЖК от "Онугуу-Прогресс" Мирлана Бакирова ругало преимущественное большинство. Вот наиболее корректные из них.

"Сегодня тоже решил прийти на работу в пиджаке и свитере в поддержку Талантбека Тынысова. И позор тем двум депутатам, которых больше волнует то, в чем кто ходит, а не более важные критерии…"

"К сожалению, наши нардепы не понимают, что этика и культура, это не только дресс-код. И самое главное, положение о дресс-коде распространяется в первую очередь на самих депутатов и служащих в учреждении. Тактичность, культуру общения и вообще элементарные нормы поведения еще никто не отменял!"

"Дело сделано уже. Человека унизили и обидели - это уже свершившийся факт. Вопрос в другом - будет ли наказана эта сладкая парочка возомнивших себя Богами?"

Фейсбукчане пошли дальше и предложили депутату Токторову подать в отставку

"Наверное простые люди для них не люди. Мы "за", чтобы он подал в отставку".

"Весь парламент должен уйти, пока еще какой-то жепжутат (депутат – прим.ред.) что-нибудь не ляпнул".

"Извинения Бакирова на "если обидел" не принимаются. Я "ЗА" чтобы оба ушли!"

"Пусть идет на все 4 стороны, наверно, не знает, кто сделал его депутатом, такие же простые трудяги как тот байкеша!"

"Наверно пришло время всех отправить в отставку и объявить новые выборы", - пишут пользователи Сети.