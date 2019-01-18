Трудовым мигрантам указали не лезть во внутренние дела Кыргызстана

Ответ представителей кыргызской диаспоры в России экс-генпрокурору Азимбеку Бекназарову по поводу предложения лишить русский язык официального статуса не всем понравился в Кыргызстане. В частности, лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев в интернете посоветовал работающим в России мигрантам не лезть во внутренние дела страны.

"Уважаемые господа как вас там называть гастарбайтеры или мигранты советую не лезть во внутренние дела Кыргызстана. И так из-за вмешательства России во внутренние дела нашей страны мы очень сильно отстаем. Вы там занимайтесь лучше своими делами там в России. Если хотите помочь Кыргызстану тогда приезжайте и работайте здесь. Мы же не умерли в Кыргызстане. Как-то работаем, живем, боремся как можем. Больше половины из вас являются гражданами России", - написал Улукбек Маматаев.

Неприемлемым для политика подобное обращение к отечественным мигрантам считает экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева, которая сама несколько лет проработала в России.

- Зрелый политик так не должен был обращаться к мигрантам. Это больше говорит о его недальновидности. Большинство мигрантов же являются нашими гражданами. То есть в экономическом и политическом плане они играют значительную роль в развитии Кыргызстана. Как они могут не вмешиваться в наши внутренние дела, если их вклады, практически, формируют наш бюджет, - сказала она VB.KG.

С ее мнением согласился и руководитель кыргызской диаспоры в Забайкальском крае Медетбек Карабаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием.

- Чтобы там ни говорили, наши соотечественники в России влияют на экономику Кыргызстана. Именно они своими вкладами формируют ВВП Кыргызстана. Я согласен с ответом диаспоры Бекназарову. Пусть займутся настоящими делами, а не пустыми разговорами. Хотя пусть пишут, что хотят. Караван идет, собака лает, - процитировал он народное выражение.

Между тем сам лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев в разговоре с редакцией VB.KG отметил, что имел в виду только кыргызов, которые стали гражданами России.

Напомним, ранее кыргызская диаспора в России распространила обращение к участникам конференции по конституционной реформе, в рамках которой Азимбек Бекназаров предложил лишить русский язык официального статуса.

"Прежде чем поднимать такие популистские вопросы, лучше бы поднимали экономику, создавали рабочие места, и когда появятся достаточно средств, легко и просто решаются вопросы культуры и языка. Неужели сегодня развитию экономики мешает русский язык? Наоборот, около миллиона мигрантов с помощью русского языка зарабатывают себе на хлеб, кормят свои семьи, вносят огромный вклад в экономику страны", - написали мигранты Бекназарову.

От редакции добавим, что вряд ли сам Маматаев или любая партия, которую он будет представлять или поддерживать, сможет добиться расположения мигрантов из Кыргызстана, трудящихся в России, равно как и их родственников, оставшихся на родине и живущих за счет денег, пересылаемых нашими соотечественниками.