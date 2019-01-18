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Внесены изменения в закон о "пенсионном" инвестировании

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 декабря 2018 года.

Цель Закона - приведение норм действующего Закона в соответствие с требованиями Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики".

Принятым Законом в пункте 7 части 2 статьи 5 Закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике" слова "уполномоченным государственным органом" заменены словами "Правительством Кыргызской Республики".

В соответствии с принятым Законом, Соцфонд обязан отражать результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, порядок расчета которых устанавливается Правительством КР.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/376131
Теги:
закон, инвестиции, парламент, пенсии, президент, страхование, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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