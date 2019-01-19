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Какую информацию доложила президенту Финразведка?

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики сегодня, 18 января, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (Финразведки) при Правительстве КР Гуламжана Анарбаева.

Он представил информацию о деятельности и показателях Финразведки за 2018 год, в том числе о данных по операциям, связанным с преступным отмыванием доходов и финансированием террористической деятельности, а также о планах на последующие годы.

Глава государства отметил, что между правоохранительными органами должен быть эффективный обмен информацией о ходе расследования и по его итогам, следует разработать единую политику по расследованию и доведению до суда дел, связанных с преступным отмыванием доходов, финансированием террористической деятельности.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления работы по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки, автоматизации процессов анализа для выявления и пресечения финансовых потоков по легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также подчёркнута необходимость усиления взаимодействия между госорнанами для обеспечения прозрачности деятельности подотчетных субъектов Финразведки для снижения теневой экономики и улучшения инвестиционного климата.

Кроме того, были обсуждены вопросы усиления борьбы с коррупцией, сокращения коррупционных рисков, улучшения механизмов работы ведомства, в том числе с использованием новых технологий и цифровизации.

Напомним, в конце прошлого года после задержания Зилалиева разгорелся скандал. В СМИ было опубликовано письмо Финразведки под грифом ДСП к комбанкам с требованием предоставить данные о всех держателях банковских ячеек и счетов.

- Это было сделано незаконно. После опубликования запроса о предоставлении в электронном виде данных обо всех держателях банковских счетов и ячеек некоторые лица и даже отдельные государственные служащие исказили суть нашего запроса. И тем самым ввели в заблуждение население, - заявил тогда на пресс-конференции председатель Государственной службы финансовой разведки КР Гуламжан Анарбаев.

На вопрос VB.KG, сможет ли Финразведка гарантировать сохранность полученных данных, по сути являющихся банковской тайной, глава ведомства ответил следующее:

- Мы тоже удивляемся, как письмо попало в СМИ. Но, я уверяю, что Финразведка полностью несет ответственность, чтобы личные данные не передавались дальше. Мы действительно можем запрашивать информацию по финансовым операциям у НКО, микрокредитных организаций, ломбардов, риелторов и других. При этом отвечаем за то, чтобы она к третьим лицам не попала, полностью обеспечиваем сохранность. Если к нам обратятся правоохранительные органы, в рамках возбужденных уголовных дел – то им можем предоставить. Если запросы будут без оснований – нет. Это я вам честно, положа руку на сердце, говорю, - заверил Анарбаев.

Однако после этого председатель Госфинразведки получил выговор распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за несогласованный с руководством правительства приказ от 6 декабря 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/376133
Теги:
банковский сектор, коррупция, правительство, президент, теневая экономика, Госслужба финразведки, Кыргызстан, деньги, Гуламжан Анарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Дуйшенбек Зилалиев
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