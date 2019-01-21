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Сегодня в парламенте решится судьба ак-калпака

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- Екатерина Улитина
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Сегодня комитет Жогорку Кенеша рассмотрит проект закона " О придании национальному головному убору ак-калпак статуса национального культурного символа".

Если законопроект одобрят в парламенте, все официальные лица страны, в том числе президент, премьер-министр, спикер ЖК и другие должны будут появляться на всех официальных мероприятиях, в том числе во время визитов в другие страны, в национальных головных уборах.

Кроме того, предполагается наказывать тех, кто использует ак-калпак не по назначению или совершает оскорбительные действия в отношении головного убора. Размер штрафа будет определять правительство.

Законопроект разработали депутаты Экмат Байбакпаев и Бакирдин Субанбеков.

В МИД КР VB.KG прокомментировали, что в Кыргызстане официальные встречи на высшем уровне регламентируются законом "О государственном протоколе". Официальный протокол в действующей редакции предполагает, что участники носят классическую деловую одежду.

Напомним, "модный" скандал в ЖК спровоцировал депутат Алмазбек Токторов. Он сделал эмоциональное замечание чиновнику, который пришёл в ЖК в свитере. Чиновника выгнали с заседания.


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URL: https://www.vb.kg/376140
Теги:
законопроект, мода, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Кереит
21.01.2019, 09:23

Значит все будем как куклы или китайские барби. Без особенностей, оригинальности и индивидуальных черт. Вот к чему приведет тоталитарное мышление. Вообще то этот национальный убор придумали несториане найманы. Кыргызы потом у них переняли, когда они стали племенем кыргызов, казахов и других исчезнувщих народов. А найманы это бывшие монголы. Так что первый дизайн принадлежит не кыргызам. Калпак удобен для не городского населения, это как ковбойская(чабанская) шляпа.  

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Рик
21.01.2019, 09:55

Какой народ - такие правители. Ничего лучше вы и не заслуживаете

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Владимир Иванов
21.01.2019, 10:27
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Комментариев: 31

Кереит

Значит все будем как куклы или китайские барби....

   В самом деле, насколько нелепо будут выглядеть все эти государственные лица в европейском пиджаке, белой рубашке с галстуком и... в калпаке.

Киргизские парламентарии хотят выставить своих правителей и самих себя на очередное посмешище?

Тога уж к калпаку надо полный комплект чабанской одежды: чапан, ичиги (обязательно с галошами), во дворе конь вместо автомобиля. Это будет хоть не так контрастно и комично, как гибрид европейской и чабанской одежды.

Когда уже эти клоуны в парламенте утихомирятся?

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Немо
21.01.2019, 10:48

Чиновникам делать нечего!Незнают чем занятся.

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Умру со смеху
21.01.2019, 10:58

Владимир Иванов

Тогда уж к калпаку надо полный комплект чабанской одежды: чапан, ичиги (обязательно с галошами), во дворе конь вместо автомобиля. Это будет хоть не так контрастно и комично, как гибрид европейской и чабанской одежды.

  Исламисты сразу встрепенутся, заявят: "И чтобы мужчины были обязательно с бородой, а женщины непременно в хиджабе - мы же ж мусульманская страна".

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Болотбек
21.01.2019, 11:02

Конечно это не ахти какой архиважный вопрос,но "чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало". Но а в принципе Ак калпак неплохо смотрится с костюмом. Мне так кажется. А переняли его или нет,но на сегодняшний день это наш национальный головной убор.

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Али
21.01.2019, 11:33

Тогда уж и чапаны оденьте, и галоши... тоже национальное же..

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Зайирбек
21.01.2019, 12:19

Господа депутаты вам больше делать нечего что ли. Давайте тогда вместо автомобилей будут кони, потому что авто самолеты, вертолеты, велосипеды это тоже не наше национальное а европейское. Кстати не забудьте про многоэтажные и одноэтажные дома, а вмесьо

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Абрек
21.01.2019, 12:23

Али

Тогда уж и чапаны оденьте, и галоши... тоже национальное же..

Верно. Чтоб сочеталось так сказать.

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Зайирбек
21.01.2019, 12:25

Господа депутаты вам больше делать нечего что ли. Тогда в первую очередь покажите пример ездите на конях, потому что авто аэро поезда мотовелосипеды это все европейские предметы. Далее снеите свои особняки все этажные дома а постройте юрты. Юрта тоже наше национальное жилье. Вам моча в голову ударила?

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Ч
21.01.2019, 12:42

Сперва обратите внимание как идет исламизация кыргызов. Кыргызы народ с многовековой культурой которую поглашает арабская культура. Вот на это нужно обращать сперва.

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Мика Мамаев
21.01.2019, 12:45
Карма: +140
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 199
Минусов: 59
Комментариев: 191

Всякой ерундой занимаются,а тем временем народ сидит без работы,,,вы там через год уже правила ношения нижнего белья начнете придумывать,,

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