Сегодня в парламенте решится судьба ак-калпака

Сегодня комитет Жогорку Кенеша рассмотрит проект закона " О придании национальному головному убору ак-калпак статуса национального культурного символа".

Если законопроект одобрят в парламенте, все официальные лица страны, в том числе президент, премьер-министр, спикер ЖК и другие должны будут появляться на всех официальных мероприятиях, в том числе во время визитов в другие страны, в национальных головных уборах.

Кроме того, предполагается наказывать тех, кто использует ак-калпак не по назначению или совершает оскорбительные действия в отношении головного убора. Размер штрафа будет определять правительство.

Законопроект разработали депутаты Экмат Байбакпаев и Бакирдин Субанбеков.

В МИД КР VB.KG прокомментировали, что в Кыргызстане официальные встречи на высшем уровне регламентируются законом "О государственном протоколе". Официальный протокол в действующей редакции предполагает, что участники носят классическую деловую одежду.

Напомним, "модный" скандал в ЖК спровоцировал депутат Алмазбек Токторов. Он сделал эмоциональное замечание чиновнику, который пришёл в ЖК в свитере. Чиновника выгнали с заседания.