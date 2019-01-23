На Жумабека-Тыныстанова срочно нужен светофор! Сплошные ДТП!

На днях опять произошло очередное ДТП на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова, столкнулись две автомашины белое южнокорейское ДЭУ и серый немецкий АУДИ-100, да так серьезно, что ДЭУ вылетело на пешеходный тротуар и остановилось в 5 метрах от стены жилого дома. Всевышний спас жильцов дома № 125 по ул. Жумабека от смертельной катастрофы.

Сколько можно писать и обращаться в Мэрию и ГАИ, чтобы установили светофор на оживленном перекрестке, возле 7 высотных этажных домов, в которых проживают наши горожане.

Поэтому повторно обращаюсь к "Вечерке" за помощью, опубликуйте еще раз мое сообщение, которое прошу считать ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ в Мэрию и ГАИ города Бишкек оперативно установить светофор на перекрестке улиц Жумабека-Тыныстанова. Риски дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке и частота образования автомобильных пробок в последние два года значительно повысились из-за расширения проезжих частей этих улиц. Или руководство Мэрии и ГАИ города, постоянно твердящие с трибун о своей бесценной работе НА БЛАГО ГОРОЖАН, как обычно оставят мою просьбу без ответа и без решения.

Народную новость прислал Кубан