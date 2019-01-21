В Кыргызстан весна придет раньше времени?

По Кыргызстану сегодня снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −5, днем +2 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −7, днем +5. В Таласской - ночью −7, днем +4. В Нарынской ночью −20, днем −8. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −5, днем до +5 градусов, - информируют синоптики.

Согласно онлайн метеоданным, неустойчивая погода по республике сохранится еще завтра 22 января. Затем столбики термометров вновь пойдут вверх. К выходным поднявшись до +7…+10 градусов тепла.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 08:27, заход – в 17:59. Долгота дня 09:30.

До весны 38 дней.