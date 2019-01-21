Без вести пропал инвалид II группы, страдающий потерей памяти

Внимание розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший Мухабаев Казыхан Арипханович 1978 года рождения, который 12 января 2019 года примерно в 17:00 часов вышел из дома, расположенного с.Нижняя Ала-Арча, пер.Лермонтова, и не вернулся по сегодняшний день.

Приметы: рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие с проседью, глаза черные, нос прямой.

Был одет: шапка черного цвета, болоньевая куртка черного цвета с капюшоном, рубашка кофейного цвета, кофта темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета с тремя белыми полосками по бокам, на ногах зимние ботинки черного цвета.

Особые приметы: страдает потерей памяти, инвалид 2 группы, речь невнятная.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Мухабаева К.А. обращаться по телефонам: дежурную часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(550) 51-09-05, 0(704) 31-25-05, 0(550) 34-33-63 или в 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие!