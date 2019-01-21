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Темнота и разбитые тротуары. "Аламедин" проверяет жителей на выносливость

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- ВБ
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Помогите людям безопасно пользоваться тротуаром по улице Ч.Валиханова.

Уважаемая редакция, Уважаемые руководители госорганов!

Пишу Вам с большой просьбой обратить внимание и помочь многим родителям и детям справиться с трудностями, связанными с полным отсутствием освещения на улице Ч.Валиханова, по которой мы с трудом добираемся в школы и детские сады. Эти образовательные и дошкольные учреждения находятся в микрорайоне "Аламедин-1" (начало), а начинаем мы свой путь с ул. Жибек Жолу и других рядом находящихся улиц.

Попробуйте пройти по этому отрезку улицы в 7 часов утра, когда еще темно, и вы не сумеете определить – куда наступать, чтобы не упасть с маленьким ребенком на руках, да и за руку идущему первоклашке очень легко споткнуться и упасть. Единственное освещение этой улицы: бледная лампочка на магазине, проезжающие на скорости автомашины и на подходе к ул. Жибек Жолу СВЕТОФОР!!!

Проезжающие машины не освещают дорогу, а только ослепляют взрослых и детей. Пешеходов очень много, порой сталкиваемся друг с другом и произносим "Извините". Очень опасно было ходить в темноте в декабре по замерзшим кочкам. А когда все тает, то идем по лужам.

Когда нам надо идти от "Аламедина-1" до ул. Ж.Жолу, освещение заканчивается на учреждении "Телеком" (напротив гаражей у Быстротока) и помогает осветить дорогу светофор на ул.Салиева и свет от пекарни, что расположена на углу.

Трудности для пешеходов создает разбитый тротуар, который назывался "тротуаром" еще в советские времена. Машины спокойно едут по этому тротуару и еще сигналят пешеходам, чтобы они отошли в сторону.

Вторая немаловажная проблема - это расположение ремонтных машинных мастерских почти на углу ул. Ж. Жолу и Ч.Валиханова. Весь "тротуар" занимают машины, приезжающие на ремонт.

Они занимают все свободное пространство, и даже напротив мастерской, т.е. через дорогу, также люди не могут пройти по данному тротуару. Сейчас это место нельзя назвать тротуаром, т.к. очень много ремонтных машин и строй-товаров от хозяйственного магазина. Это – песок, щебень, шифер, расположенные на тротуаре, и пешеходам приходиться обходить это место по автомобильной дороге, где очень интенсивное движение.

Очень хочется, чтобы это письмо было опубликовано, и ответственные органы приняли соответствующие меры по улучшению условий передвижения для всех людей.

Народную новость прислала Светлана


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URL: https://www.vb.kg/376145
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, мэр, ремонт дорог
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