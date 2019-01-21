Артисты цирка увольняются и выходят на митинг

Артисты цирка разослали обращение, в котором сообщают, что выйдут сегодня на митинг к Белому дому. Вот, что говорится в их заявлении:

"Коллектив цирка принял решение дать представление на улицах Бишкека. Мы устроим представление под открытым небом и таким образом выразим протест по поводу интриг, начавшихся вокруг назначения руководителя.

Нам стало известно о том, что появилась масса претендентов на пост директора цирка, и именно поэтому министерство культуры, информации и туризма тянет с утверждением в должности того, кто всецело поддерживает творческий коллектив.

Нам навязывали балетмейстера, кинорежиссёра и даже бывшую осужденную за хищения. Но коллектив придерживается принципиальной позиции и уже выбирает своего руководителя из цирковой среды.

Очевидно, что вокруг назначения директора начались коррупционные игры. И мы выражаем им решительный протест. Чтобы привести в цирк чуждого и постороннего человека, придумали даже некий конкурс, условия которого составлены так, что позволяют избавиться от неугодного руководителя и протащить на должность очередного вороватого чиновника.

В этой ситуации мы вынуждены выйти на митинги и дать открытое представление под открытым небом. Теперь мы хотим, чтобы нас услышал президент Кыргызской Республики Жээнбеков Сооронбай Шарипович.

Пока чиновники не слышат все наши обращения и требования. Поэтому нами принято коллективное решение уволиться из цирка всей труппой. Цирк мы оставляем министру, а арену тем, кто обходными путями пытается занять должность директора. Таким образом, мы выражаем протест всем коррупционным проявлениям, с которыми мы столкнулись в последнее время. До встречи. Дорогие зрители.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ЦИРКА ХРОНИКА:

26-ноября комитет Жогорку Кенеша рассмотрел жалобу творческого коллектива и поручил министерству культуры решить все открытые вопросы.

27-ноября "Проверю лично", заявил Министр культуры о скандале в цирке.

27-ноября Артисты потребовали уволить директора и предложили свою кандидатуру Аиду Акматову.

29-ноября были выявлены финансовые затраты директора цирка, он на несуществующую машину залил бензин на 832 000 сомов.

4- декабря Чтобы не уволили. Директор цирка Курмангазы Исанаев лег в больницу

4-декабря Стало известно, когда Курмангазы Исанаев покинет пост директора, это 18 января 2019-года.

10 – декабря Цирк, нарушая закон, хотел купить устаревшее оборудование на 2,3 миллиона сомов

11-декабря Депутат Аида Касымалиева сказала, что обратится в Генпрокуратуру из-за незаконного тендера

13-декабря Цирк отменил незаконный тендер на покупку устаревшего оборудования

15-декабря Генеральная прокуратура сообщила, по нарушениям в цирке возбуждали два уголовных дела. Одно расследуют до сих пор.

18-декабря Директор цирка рассказал о тендере на оборудование и своем увольнении, по тендеру обвинил министра Жаманкулова.

18-декабря Цирк повторно объявил тендер на покупку аппаратуры. Снова с нарушениями

20-декабря Уволен директор Кыргызского государственного цирка Курмангазы Исанаев

20-декабря - Министр культуры обещает привести в цирк новую команду в течение 10 дней

25-декабря - Кыргызский государственный цирк снова отменил тендер на оборудование

26-декабря Артисты цирка попросили министра включить их в разработку концепции развития

27-декабря стало известно что, министерство культуры еще не начало разрабатывать концепцию возрождения цирка

27-декабря - В цирк хотели вернуть сотрудников, ранее уволенных по статье.

28-декабря – И.О. директора Кусеинова Дарья сообщила что, уволенные ранее из цирка сотрудники восстановлены на работе не будут

10-января стало известно о кандидате на должность генерального директора балетмейстера Зарылбека Молдобакирова

11-января Творческий коллектив сделал открытое обращение министру и кандидатом на пост генерального директора в частности Зарылбек Молдобакирову.

11-января стало известно что, директором цирка может стать бывший замминистра. Которого уволили после выговора Фархада Бекманбетова.

14-января Фархад Бекманбетов в социальных сетях заявил о том, что передумал возглавлять цирк".

Отметим, это первая такая масштабная акция, которую заявили артисты цирка. Видимо, раньше коллектив все устраивало...