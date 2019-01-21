В Бишкеке в ДТП погибла женщина. Из машины тело извлекали спасатели МЧС

21 января примерно в 0.35 часов в Бишкеке на пересечении улиц Горького и 7-апреля столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Avensis. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажир Toyota А.М.Б. 1985 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Оба водителя - Б.Э.Д 1989 г.р. и М.Э.М. 1993 г.р., а также пассажир Mercedes-Benz Р.у.Э. 1993 г.р. пострадали.

На место происшествия выехали спасатели МЧС, которые извлекли тело погибшей и передали его в правоохранительные органы.