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В Бишкеке в ДТП погибла женщина. Из машины тело извлекали спасатели МЧС

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- Оксана Гут
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21 января примерно в 0.35 часов в Бишкеке на пересечении улиц Горького и 7-апреля столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Avensis. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажир Toyota А.М.Б. 1985 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Оба водителя - Б.Э.Д 1989 г.р. и М.Э.М. 1993 г.р., а также пассажир Mercedes-Benz Р.у.Э. 1993 г.р. пострадали.

На место происшествия выехали спасатели МЧС, которые извлекли тело погибшей и передали его в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/376148
Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, МЧС
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Комментарии
Урри
21.01.2019, 11:13

Машин после полуночи маловато, и давай давить на газ Алга!... теперь будут давить на таблетки.

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