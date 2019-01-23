Погода
$ 69.72 - 69.86
€ 78.97 - 79.80

В КР создали новый метод изучения английского языка. Он очень простой

290  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хамид Турсунов более 20 лет занимается языковыми переводами, а также помогает людям изучить английский язык. В какой-то момент он понял, что в Кыргызстане, да и вообще в СНГ, нет ни одной книги, по которой можно успешно начать учить язык. Одни учебники делают упор только на грамматике, другие на чтении и лексике, третьи слишком скучные или сложные. Однажды он решил исправить это и написал собственный учебник. Впервые "Welcome to English" увидел свет в 2000 году, и за годы практики автор методики, как он сам утверждает, убедился, что с этой книгой учить английский язык совсем не сложно.

- Я начал обучать английскому языку с 20 лет. С самого начала выяснилось, что нет ни одной книги, где можно было найти аудиофайлы для постановки произношения и аудирования и практические упражнения для развития навыков чтения, письма и говорения. И такой книги до сих пор нет. Это вам подтвердит любой репетитор или учитель английского языка.

Конечно, есть замечательные книги, изданные в Англии и США, но они написаны только на английском языке, и их очень трудно использовать для первых трёх уровней – "beginner", "elementary" и "pre-intermediate" (начальный уровень, элементарный уровень, уровень ниже среднего).

Для начинающих их можно и нужно использовать только в англоязычной стране, где после занятий с учителем по этой книги человек может практиковать английский язык целый день. А в нашей стране языковой среды нет, поэтому такие книги малоэффективны.

Это не значит, что они совсем не подходят для нашей страны. В нашей и любой стране, где нет языковой среды, такие книги можно использовать только с четвёртого уровня, который называется "intermediate" – средний уровень.

- С какого возраста можно обучать детей по вашей методике?

- Не важно, по какой методике учить язык. В любой стране, где нет англоязычной среды, обучать детей английскому языку рекомендуется с 10-11 лет и старше в зависимости от школьной успеваемости. То есть начинать учить английский язык нужно тогда, когда ребёнок научится хорошо и грамотно говорить, читать, писать и пересказывать на родном языке.

- С чего нужно начинать учить язык?

- Для большей эффективности начинать надо в комплексе, то есть сразу учиться правильно читать, произносить английские звуки, переводить простые предложения и слушать аудиофайлы, чтобы поставить себе более-менее хорошее произношение и понимать английскую речь на слух.

Со стороны это звучит очень сложно и непонятно, но когда у вас есть готовая система простых упражнений, то все это становится очень просто и легко. Уже через два-три занятия все говорят – а что, дальше тоже будет так легко?

- Изучить язык невозможно без зубрёжки. Вы с этим согласны?

Абсолютно не согласен. Кроме неправильных глаголов, при изучении английского языка зубрить НИЧЕГО НЕ НАДО!

- Языковые курсы часто обещают научить языку за месяц или за две недели, а какие у вас сроки?

- Чтобы пройти две книги - "Welcome to English" и "Welcome to English-2", нужно четыре месяца. После второго уровня человек уже сможет общаться на простом английском языке, понимать и использовать пять времён.

Для третьего уровня "pre-intermediate" (уровень ниже среднего) требуется еще 2 месяца.

После этого курса человек сможет общаться с носителями языка и заниматься по учебным пособиям, изданным в Англии и/или США и написанным только на английском языке.

То есть за полгода грамотного человека можно научить читать, писать и общаться на английском языке на среднем уровне. Далее он самостоятельно сможет смотреть учебные видеофайлы, общаться с иностранцами и читать адаптированные книги на английском языке.

В конце хочу сказать, что понимаю, насколько трудно поверить мне, что теперь английский язык можно учить легко и быстро. Поэтому ваши читатели могут найти мою страничку на Фейсбуке и прочитать отзывы от студентов и взрослых людей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376152
Теги:
образование, русский язык, Кыргызстан, учитель, учебники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  