В КР создали новый метод изучения английского языка. Он очень простой

Хамид Турсунов более 20 лет занимается языковыми переводами, а также помогает людям изучить английский язык. В какой-то момент он понял, что в Кыргызстане, да и вообще в СНГ, нет ни одной книги, по которой можно успешно начать учить язык. Одни учебники делают упор только на грамматике, другие на чтении и лексике, третьи слишком скучные или сложные. Однажды он решил исправить это и написал собственный учебник. Впервые "Welcome to English" увидел свет в 2000 году, и за годы практики автор методики, как он сам утверждает, убедился, что с этой книгой учить английский язык совсем не сложно.

- Я начал обучать английскому языку с 20 лет. С самого начала выяснилось, что нет ни одной книги, где можно было найти аудиофайлы для постановки произношения и аудирования и практические упражнения для развития навыков чтения, письма и говорения. И такой книги до сих пор нет. Это вам подтвердит любой репетитор или учитель английского языка.

Конечно, есть замечательные книги, изданные в Англии и США, но они написаны только на английском языке, и их очень трудно использовать для первых трёх уровней – "beginner", "elementary" и "pre-intermediate" (начальный уровень, элементарный уровень, уровень ниже среднего).

Для начинающих их можно и нужно использовать только в англоязычной стране, где после занятий с учителем по этой книги человек может практиковать английский язык целый день. А в нашей стране языковой среды нет, поэтому такие книги малоэффективны.

Это не значит, что они совсем не подходят для нашей страны. В нашей и любой стране, где нет языковой среды, такие книги можно использовать только с четвёртого уровня, который называется "intermediate" – средний уровень.

- С какого возраста можно обучать детей по вашей методике?

- Не важно, по какой методике учить язык. В любой стране, где нет англоязычной среды, обучать детей английскому языку рекомендуется с 10-11 лет и старше в зависимости от школьной успеваемости. То есть начинать учить английский язык нужно тогда, когда ребёнок научится хорошо и грамотно говорить, читать, писать и пересказывать на родном языке.

- С чего нужно начинать учить язык?

- Для большей эффективности начинать надо в комплексе, то есть сразу учиться правильно читать, произносить английские звуки, переводить простые предложения и слушать аудиофайлы, чтобы поставить себе более-менее хорошее произношение и понимать английскую речь на слух.

Со стороны это звучит очень сложно и непонятно, но когда у вас есть готовая система простых упражнений, то все это становится очень просто и легко. Уже через два-три занятия все говорят – а что, дальше тоже будет так легко?

- Изучить язык невозможно без зубрёжки. Вы с этим согласны?

Абсолютно не согласен. Кроме неправильных глаголов, при изучении английского языка зубрить НИЧЕГО НЕ НАДО!

- Языковые курсы часто обещают научить языку за месяц или за две недели, а какие у вас сроки?

- Чтобы пройти две книги - "Welcome to English" и "Welcome to English-2", нужно четыре месяца. После второго уровня человек уже сможет общаться на простом английском языке, понимать и использовать пять времён.

Для третьего уровня "pre-intermediate" (уровень ниже среднего) требуется еще 2 месяца.

После этого курса человек сможет общаться с носителями языка и заниматься по учебным пособиям, изданным в Англии и/или США и написанным только на английском языке.

То есть за полгода грамотного человека можно научить читать, писать и общаться на английском языке на среднем уровне. Далее он самостоятельно сможет смотреть учебные видеофайлы, общаться с иностранцами и читать адаптированные книги на английском языке.

В конце хочу сказать, что понимаю, насколько трудно поверить мне, что теперь английский язык можно учить легко и быстро. Поэтому ваши читатели могут найти мою страничку на Фейсбуке и прочитать отзывы от студентов и взрослых людей.