Толгонай Стамалиева будет баллотироваться на пост главы КТРК?

В СМИ началось голосование по кандидатуре на пост гендиректора КТРК. Пользователей интернета просят выбрать среди таких известных деятелей медиа-пространства, как пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева, гендиректор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников, заместитель главы КТРК Шайрбек Абдрахманов, экс-посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан и другие.

В этом плане редакция VB.KG поинтересовалась у пресс-секретаря президента КР Толгонай Стамалиевой - будет ли она баллотироваться на пост главы главного телеканала страны?

Представитель президента не подтвердила и в то же время не опровергла эту информацию.

- Каждый гражданин, если по закону он соответствует всем критериям, имеет право претендовать на пост, - сказала она коротко.

У других предполагаемых претендентов пока не удалось получить комментарии по этому поводу.

Напомним, в связи с тем, что 19 марта этого года заканчивается срок полномочий действующего гендиректора КТРК Илима Карыпбекова, на главном телеканале страны объявили конкурс на замещение этой должности. При этом действующий глава телеканала пока не решил, будет ли он подавать документы на следующий срок.

Требования, предъявляемые к претендентам следующие: высшее образование, свободное владение госязыком, другие языки предпочтительны, опыт практической руководящей работы не менее 5 лет, знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей КТРК.