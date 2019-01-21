Потерпевшие претензий не имеют, Зайналиев на свободе и может опять "лечить"

Группа деятелей Кыргызстана, куда вошли экс-глава КТРК Кыяс Молдокасымов, экс-глава ЭлТР Бейшенбек Бекешов, журналисты, ученые и другие просят президента Сооронбая Жээнбекова защитить лекаря Хашима Зайналиева от судебного преследования. Свое обращение они опубликовали в соцсетях.

По их словам, даже во время войны врачей не арестовывают. Наоборот они всегда находились под защитой правителей.

"Уважаемый Сооронбай Шарипович, вы являетесь гарантом конституции. А так как у каждого гражданина есть конституционное право лечиться, где он пожелает, то просим вас не отнимать последнюю надежду у больных. К вам обращаются тысячи человек. Значит, как правитель вы обязаны выслушать каждое это обращение и решить его по справедливости. Поэтому мы надеемся, что дело Хашима Зайналиева будет решено по справедливости и он будет освобожден", - написали деятели в своем обращении.

Кроме того, они привели один пример из лечебной практики Зайналиева, когда он якобы смог вылечить больного без операции.

"Врачи из Оша сказали Абдыкайым уулу Азамату, что его может только вылечить пересадка печени и что на это требуется 40 тысяч долларов. Но его смог вылечить Хашим Зайналиев, что стало сенсацией. Все радовались и только врачи были не рады этому. Вместо этого они пытались очернить народного лекаря. Зайналиев без всяких лекарств и операций вылечил тысячи больных, среди которых были и мы", - говорится в обращении.

К слову, сегодня Октябрьский суд Бишкека Хашима Зайналиева отпустил. Дело прекращено благодаря ходатайству потерпевшей стороны, которая, как выяснилось, претензий больше не имеет.

Реакция общественности в соцсетях совершенно разная - большинство, конечно, в недоумении и шоке. Но есть и такие, кто радуется, что "врач" на свободе, и может опять "лечить" своих пациентов.