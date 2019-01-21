"Кыргызалтын" объявил конкурс на два места в Совет директоров "Центерры"

ОАО "Кыргызалтын" объявляет конкурсный отбор двух кандидатов в независимые члены Совета директоров компании "Центерра Голд Инк.", выдвигаемых от кыргызской стороны (ОАО "Кыргызалтын").

Конкурсный отбор состоит из двух этапов. Первый этап: оценка Межведомственной комиссией поданных заявок на соответствие установленным требованиям. Из общего количества кандидатов для участия на втором этапе будут отобраны наиболее подходящие кандидатуры. Второй этап: собеседование с кандидатами, прошедшими первый этап.

Кандидаты должны соответствовать следующим квалификационным и дополнительным требованиям:

• высшее экономическое, юридическое или техническое образование в сфере горнорудной промышленности;

• опыт работы по специальности;

• наличие опыта работы в органах управления коммерческих организаций;

• знание специфики работы горнодобывающих предприятий;

• знание основ бухгалтерского учета и финансов, принципов корпоративного управления, механизмов работы международных финансовых рынков;

• свободное знание английского языка (предпочтительно);

• соответствие требованиям независимости от Правительства Кыргызской Республики согласно законодательству Канады;

• отсутствие судимости, безупречная репутация;

• отсутствие запретов на въезд в Канаду и другие страны;

• гражданство Кыргызской Республики;

• возраст не моложе 30 лет и не старше 67 лет.

Требования независимости от Правительства КР:

Кандидат на должность независимого члена Совета директоров компании "Центерра Голд Инк." не должен в настоящее время, или в любой момент времени в течение последнего года быть сотрудником или должностным/административным лицом Правительства Кыргызской Республики (далее – Правительство), или лицом, которое подконтрольно Правительству или занимать любую должность в Правительстве или подобной структуре.

При отборе независимого кандидата предпочтение будет отдаваться тем, у кого:

- нет ближайших родственников в Правительстве или в подобной организации, которая подчиняется Правительству. "Ближайший родственник" означает супругу(а), родителей, детей, братьев, сестер, родителей супруга (супруги), зятя, невестку и любое лицо, проживающее совместно c кандидатом (делит дом/квартиру или иное жилое помещение);

- не существует взаимоотношений с Правительством или подконтрольной ему организацией, в связи с которой кандидат получает, прямо или косвенно, плату за какие-либо консультационные или консалтинговые услуги, или иную компенсацию от Правительства или от таких организаций;

- не существуют взаимоотношений с Правительством или организацией, подконтрольной Правительству, в том числе коммерческих, благотворительных, промышленных, банковских, консалтинговых, юридических, бухгалтерских или семейных взаимоотношений, которые могли бы в разумной степени оказать влияние на выработку и принятие независимых решений в качестве члена Совета директоров Корпорации.

Перечень обязательных к представлению документов

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

• личное заявление на участие в конкурсном отборе (на имя Межведомственной комиссии);

• резюме, копия паспорта;

• копии документов, подтверждающих высшее образование кандидата (заверенные нотариально);

• копии документов о дополнительном образовании и квалификации (при наличии);

• копия трудовой книжки, заверенная работодателем по последнему месту работы, либо заверенная нотариально;

• иные документы, подтверждающие опыт работы;

• справка из МВД КР об отсутствии судимости.

Документы будут приниматься по адресу:

ОАО "Кыргызалтын" по адресу: г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 195. Окончательный срок подачи документов – 31.01.2019 г. до 17:30 часов.

По результатам первого этапа, наиболее подходящие кандидаты будут извещены о дате и времени проведения собеседования (второй этап).

Тел. для справок 0 (312) 66-67-01, 0 (312) 66-66-87.