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Выжил ли кто-нибудь из оставшихся пациентов лжелекаря Зайналиева?

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- Екатерина Улитина
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Сегодня Октябрьский районный суд Бишкека отпустил из-под стражи лекаря Хашима Зайналиева, так как пострадавшие отказались от своих обвинений. В пресс-службе Минздрава признались, что не могут прокомментировать эту новость.

- Что тут можно прокомментировать? Мы неоднократно говорили, что у Хашима Зайналиева не лицензии на оказание медицинских услуг, он не имеет право лечить людей. Единственное, на что мы надеемся, что, выйдя на свободу, он не откроет вновь свою клинику, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, сейчас клиника лжецелителя в Бишкеке закрыта.

- Когда Хашима Зайналиева арестовали, туда направились сотрудники Минздрава и врачи. Мы предложили им квалифицированную помощь, но все пациенты отказались от госпитализации и разъехались по домам, - добавили в Минздраве.

Хашим Зайналиев – называет себя лекарем, хотя никакого специального медицинского образования у него нет. Он утверждает, что может вылечить рак на последних стадиях, заболевания сердца, печени, почек и многое другое. Правда предоставить доказательства своих слов не может. Хашим Зайналиев стал известен после попытки провести без наркоза операцию по удалению молочной железы. Женщина умерла в кабинете лекаря.

В декабре 2018 года в милицию обратились родственники одной из пациенток Зайналиева. Она умерла после "лечения". Знахаря арестовали на 2 месяца, однако из-за отказа потерпевших от обвинений уголовное дело закрыли.


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URL: https://www.vb.kg/376165
Теги:
Минздрав, Октябрьский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Хашим Зайналиев
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Комментарии
Право
21.01.2019, 17:03

Запугивает людей этот "лекарь", вот и забирают они заявления. Будем ждать следующую жертву, "спасибо" Октябрьскому суду.

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Али
21.01.2019, 17:05

Почему эту тварь не смогли наказать? Подкупил что ли всех?

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