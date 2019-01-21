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Дело о гибели граждан Кыргызстана в пожаре в Искитиме передано в суд

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Дело о гибели десяти человек в пожаре на обувной фабрике в Искитиме ушло в суд, об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Новосибирской области сообщает Вести.ру.

Напомним, утром 4 января 2018 года в помещении обувной фабрики в Искитимском районе произошел пожар. Он начался из-за короткого замыкания электропроводки. Загорелся утеплитель. Из горящего здания не успели эвакуироваться 10 человек – все они погибли.

"В результате пожара погибли семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", - рассказали ГТРК "Новосибирск" в прокуратуре.

После трагедии надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что здание в пос. Чернореченский Искитимского района было построено незаконно. Никаких документов территориальный орган федерального органа исполнительной власти предоставлено не было, следовательно нельзя было проверить здание на пожарную безопасность.

Зимой 2017 года собственник здания сдал его в аренду компании ООО "Обувь-НСК".

"Директор общества и исполнительный директор фирмы организовали в здании производственную деятельность по изготовлению обуви и не обеспечили пожарную безопасность: не обеспечили состояние защищенности личности и имущества от пожаров в указанном здании и содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, которая регламентирована нормативными документами", - пояснили в надзорном ведомстве.

Возбуждены уголовное дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фигурантами уголовного дела стали три человека. Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд Новосибирской области.


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URL: https://www.vb.kg/376166
Теги:
погибшие, пожар, Россия, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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